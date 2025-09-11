La Universidad y Pangea inauguran su novedoso curso de Derecho Tecnológico

La empresa tecnológica TheNextPangea y la Universidad de Oviedo celebran esta tarde la apertura de la microcredencial "Fundamentos y aplicaciones de Derecho Tecnológico para emprendedores y profesionales". En el acto participarán el presidente del consejo de administración de la compañía y responsable de los centros de I+D de ArcelorMittal, Nicolás de Abajo, y el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde. El escenario elegido es el salón de actos de la residencia de La Granda, en Gozón, a las 17.00 horas.

Esta iniciativ, inédita en el panorama nacional, a se ha convertido en el primer curso integral de derecho tecnológico, dedicado a emprendedores y profesionales. Nació con 40 plazas disponibles, y su finalización supondrá la concesión de microcréditos reconocidos por la Unión Europea.

Una de las cualidades de esta formación es que será impartida por un equipo multidisciplinar integrado por 29 expertos en diversas materias, con una parte presencial y otra telemática.

El programa

El programa del curso se divide en cuatro módulos. El primero abarca desde la relación societaria hasta la laboral, la financiación, las ayudas y la fiscalidad. El segundo se dedicará a la protección del conocimiento; la Inteligencia Artificial centrará el tercer módulo, y abarcará desde el Código Europeo de patentes hasta la protección de datos y la responsabilidad civil, y el cuarto y último, a la salida al mercado, la ciberseguridad y la ciberdelincuencia.

El CEO de TheNextPangea, Rodrigo García Acevedo, explicó que se eligió la comarca de Avilés porque en ella se da "la tormenta perfecta para abordar el reto de formación ante las tecnologías disruptivas: industria, polo de innovación y acceso a centros de generación de conocimiento, como es la Universidad de Oviedo".