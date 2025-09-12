Avanzan las obras de la "marquesinona" en la calle Jardines de Avilés

Avanzan nuevas obras en el centro de Avilés que tienen por objeto fomentar la movilidad sostenible: ahora trabajan los operarios en uno de los laterales del parque de Las Meanas, el que linda con la calle Jardines, y donde el Principado pretende instalar un intercambiador de transporte público con conexión directa al Hospital Universitario San Agustín, también en obras en el exterior para la construcción de un "carril exprés".

Parada

En la calle Jardines, en concreto, la antigua marquesina ya se ha retirado –se instalará previsiblemente en el complejo sanitario avilesino– y en su lugar se instalará una nueva estructura de 30 metros de largo. Con motivo de las obras, la parada del autobús de línea se ha trasladado unos pasos, a la esquina de la calle Jardines con Doctor Graíño, justo delante de "Los Valencianos".

Plazos

La nueva estructura estará dotada de mobiliario, pantallas informativas y paneles solares. Desde ella partirán los autobuses lanzadera al Hospital Universitario San Agustín cada pocos minutos, según los cálculos iniciales. Las obras tienen un plazo de ejecución de ocho meses. A su vez se está rematando otra nueva marquesina en la avenida de Los telares.

Factura

Las "marquesinonas", por un lado, y la reordenación del tráfico rodado en el San Agustín, por otro, elevan la factura a 3,2 millones. El objetivo con el que trabaja el gobierno regional es que en 2030 las tasas de uso del transporte público sea el 56%, que ahora corresponde a los vehículos privados.