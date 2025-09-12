Azsa logrará autoabastecerse de energía eléctrica: estos son los cálculos de la compañía ya para 2026

La apuesta de Asturiana de Zinc (Azsa) por el autoconsumo energético dará un paso más en 2026. La compañía prevé que el próximo año entre en servicio el gran parque fotovoltaico y el turbogenerador que está construyendo. De manera conjunta supondrán la generación de 65.600 megavatios hora al año de energía limpia. Aún así, la capacidad de incremento de la producción está "comprometida" por falta de suministro eléctrico.

Carlos Navalpotro, presidente de Asturiana de Zinc y de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), aseguró ayer que el aumento de producción de la fábrica de San Juan de Nieva está "comprometido" por las dificultades para acceder a una mayor capacidad de suministro eléctrico. Esto merma también la competitividad, aseguró durante su participación en la décima edición del Foro de la Energía organizado por el periódico "El Economista".

Medidas

El presidente de Azsa presentó, de manera resumida, la medidas adoptadas por la compañía en la planta asturiana para hacer frente tanto al elevado coste de la energía como para reducir el consumo. Así, para conseguir una mayor eficiencia energética afirmó que en 2026 entrarán en servicio un nuevo turbogenerador, que será el tercero, y el gran parque fotovoltaico, el mayor de autoconsumo del país. También se refirió a la eficiente tecnología de electrolisis desarrollada por el centro de I+D de la compañía, y a los contratos de compra (PPA), que suponen más del 20 % de la energía consumida.

Fechas

El parque fotovoltaico gigante de Asturiana de Zinc está en plena construcción y está previsto que a finales de año quede completamente instalado con el objetivo de empezar a generar energía desde comienzos del 2026.

Se extenderá sobre 20 hectáreas, el equivalente a 25 campos de fútbol, en los terrenos que ocupan las antiguas balsas de residuos de Asturiana de Zinc en la zona de El Espartal. Este parque solar tendrá una potencia de 28,72 megavatios y se calcula que generará unos 32.600 megavatios hora al año de energía limpia, con los que se podría atender el consumo de 3.200 hogares.

Turbogenerador

En cuanto al turbogenerador, se esta trabajando en su instalación y se espera que esté finalizado a mediados de 2026. Se trata de una nueva instalación de recuperación de calor que permitirá producir alrededor de 33.000 megavatios/hora/año (MWh) de electricidad para autoconsumo industrial, lo que supondrá una reducción de la huella de carbono de la fábrica (emisiones a la atmósfera) en unas 6.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2). El nuevo turbogenerador nerador de vapor complementará los dos ya existentes, que datan de los años 1976 y 1997 respectivamente.

Ambas instalaciones permitirán de manera conjunta la producción de 65.600 megavatios / hora/año, que se destinarán exclusivamente a consumo interno para la producción de zinc, lo que reducirá en un 3,3% el consumo de la planta procedente de la red eléctrica y una reducción total en la huella de carbono de unas 10.600 toneladas de CO2 anuales.