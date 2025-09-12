Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Azsa logrará autoabastecerse de energía eléctrica: estos son los cálculos de la compañía ya para 2026

El presidente de la compañía, Carlos Navalpotro, incide: "La falta de suministro eléctrico compromete el aumento de producción de la planta asturiana"

Espacios en los que se ubicará el parque fotovoltaico, junto a la fábrica de Asturiana de Zinc. | AZSA

Espacios en los que se ubicará el parque fotovoltaico, junto a la fábrica de Asturiana de Zinc. | AZSA

Marián Martínez

Marián Martínez

San Juan de Nieva (Castrillón)

La apuesta de Asturiana de Zinc (Azsa) por el autoconsumo energético dará un paso más en 2026. La compañía prevé que el próximo año entre en servicio el gran parque fotovoltaico y el turbogenerador que está construyendo. De manera conjunta supondrán la generación de 65.600 megavatios hora al año de energía limpia. Aún así, la capacidad de incremento de la producción está "comprometida" por falta de suministro eléctrico.

Carlos Navalpotro, presidente de Asturiana de Zinc y de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), aseguró ayer que el aumento de producción de la fábrica de San Juan de Nieva está "comprometido" por las dificultades para acceder a una mayor capacidad de suministro eléctrico. Esto merma también la competitividad, aseguró durante su participación en la décima edición del Foro de la Energía organizado por el periódico "El Economista".

Medidas

El presidente de Azsa presentó, de manera resumida, la medidas adoptadas por la compañía en la planta asturiana para hacer frente tanto al elevado coste de la energía como para reducir el consumo. Así, para conseguir una mayor eficiencia energética afirmó que en 2026 entrarán en servicio un nuevo turbogenerador, que será el tercero, y el gran parque fotovoltaico, el mayor de autoconsumo del país. También se refirió a la eficiente tecnología de electrolisis desarrollada por el centro de I+D de la compañía, y a los contratos de compra (PPA), que suponen más del 20 % de la energía consumida.

Fechas

El parque fotovoltaico gigante de Asturiana de Zinc está en plena construcción y está previsto que a finales de año quede completamente instalado con el objetivo de empezar a generar energía desde comienzos del 2026.

Se extenderá sobre 20 hectáreas, el equivalente a 25 campos de fútbol, en los terrenos que ocupan las antiguas balsas de residuos de Asturiana de Zinc en la zona de El Espartal. Este parque solar tendrá una potencia de 28,72 megavatios y se calcula que generará unos 32.600 megavatios hora al año de energía limpia, con los que se podría atender el consumo de 3.200 hogares.

Turbogenerador

En cuanto al turbogenerador, se esta trabajando en su instalación y se espera que esté finalizado a mediados de 2026. Se trata de una nueva instalación de recuperación de calor que permitirá producir alrededor de 33.000 megavatios/hora/año (MWh) de electricidad para autoconsumo industrial, lo que supondrá una reducción de la huella de carbono de la fábrica (emisiones a la atmósfera) en unas 6.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2). El nuevo turbogenerador nerador de vapor complementará los dos ya existentes, que datan de los años 1976 y 1997 respectivamente.

Ambas instalaciones permitirán de manera conjunta la producción de 65.600 megavatios / hora/año, que se destinarán exclusivamente a consumo interno para la producción de zinc, lo que reducirá en un 3,3% el consumo de la planta procedente de la red eléctrica y una reducción total en la huella de carbono de unas 10.600 toneladas de CO2 anuales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
  2. Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés
  3. Este otoño Avilés estará lleno de música, exposiciones y teatro de buenos (aquí van unos cuantos ejemplos)
  4. El largo historial del conductor a la fuga de Avilés a Salinas: una huida por la Variante, conducción temeraria, agresión a un agente...
  5. La increíble historia de una profesora avilesina que decidió irse al Congo con una misión: 'Allí eres lo que das
  6. Un menor de edad al volante, un delincuente habitual a la fuga con un coche robado y un septuagenario conduciendo sin carné: así fue el puente festivo en Avilés
  7. Accidente laboral en Azsa: un trabajador de mantenimiento de una auxiliar pierde un dedo
  8. Este es el esfuerzo de un mileurista en Avilés para pagar el alquiler (y se lleva buena parte de su salario)

Concejal de día, parrillero de noche: la curiosa historia de un político corverano

Concejal de día, parrillero de noche: la curiosa historia de un político corverano

Azsa logrará autoabastecerse de energía eléctrica: estos son los cálculos de la compañía ya para 2026

Azsa logrará autoabastecerse de energía eléctrica: estos son los cálculos de la compañía ya para 2026

Pangea y la Universidad de Oviedo, pioneras en la formación en derecho tecnológico

Pangea y la Universidad de Oviedo, pioneras en la formación en derecho tecnológico

Avanzan las obras de la "marquesinona" en la calle Jardines de Avilés

Avanzan las obras de la "marquesinona" en la calle Jardines de Avilés

"A nosotros nos trataban muy bien en Bruguera: fuimos muy jóvenes", dicen los hermanos Fresno en Avilés

"A nosotros nos trataban muy bien en Bruguera: fuimos muy jóvenes", dicen los hermanos Fresno en Avilés

Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

El certamen "Villa de Avilés" cuenta este año con cinco coros

El certamen "Villa de Avilés" cuenta este año con cinco coros
Tracking Pixel Contents