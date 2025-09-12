El certamen "Villa de Avilés" cuenta este año con cinco coros

La Asociación Coral Avilesina vuelve dispuesta a dar la nota y hacerlo por todo lo alto: la entidad, con la colaboración del Ayuntamiento, ha organizado una nueva edición del certamen coral "Villa de Avilés", la número 41. Será los días 29 y 30 de noviembre en la Casa municipal de Cultura y contará con "un cartel de lujo que asegura un fin de semana inolvidable para los amantes de la música coral".

De entre numerosas candidaturas recibidas, el comité organizador ha elegido a cinco formaciones de referencia que representan la diversidad y la excelencia de la música coral en España: el coro de cámara "Ainur" de Canarias, el Gaos de Galicia, el Joven Lithos de Asturias, el Náyade del País Vasco y el coro Nubah de Andalucía. Estas cinco formaciones serán las protagonistas de la sesión competitiva del sábado 29 de noviembre por la tarde, donde se podrá disfrutar de un variado recorrido por estilos y sonoridades.

El domingo 30, la música coral seguirá sonando con el VI Encuentro Coral Infantil-Juvenil "Villa de Avilés", una cita pensada para mostrar el presente y el futuro de esta tradición. En el escenario estarán tres agrupaciones asturianas que destacan por su calidad y entusiasmo: el coro del colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz, el coro de la Escuela de Música del colegio San Fernando y el coro del conservatorio profesional de la Mancomunidad Valle del Nalón

Con más de cuatro décadas de historia, el Certamen Coral "Villa de Avilés" se ha consolidado como un evento imprescindible, capaz de atraer a coros, especialistas y público de toda España, según los organizadores. "Una cita que combina el peso de la tradición con la frescura de nuevas generaciones y que, edición tras edición, reafirma a Avilés como una ciudad donde la música coral se vive con pasión", subrayan desde la Asociación Coral Avilesina, impulsora del certamen en la Casa municipal de Cultura.