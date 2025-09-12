Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El certamen "Villa de Avilés" cuenta este año con cinco coros

Formaciones de Canarias, Galicia, Asturias, País Vasco y Andalucía se darán cita en la Casa de Cultura el próximo 29 de noviembre

Una coral en una pasada edición del &quot;Villa de Avilés&quot;.

Una coral en una pasada edición del "Villa de Avilés".

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

La Asociación Coral Avilesina vuelve dispuesta a dar la nota y hacerlo por todo lo alto: la entidad, con la colaboración del Ayuntamiento, ha organizado una nueva edición del certamen coral "Villa de Avilés", la número 41. Será los días 29 y 30 de noviembre en la Casa municipal de Cultura y contará con "un cartel de lujo que asegura un fin de semana inolvidable para los amantes de la música coral".

De entre numerosas candidaturas recibidas, el comité organizador ha elegido a cinco formaciones de referencia que representan la diversidad y la excelencia de la música coral en España: el coro de cámara "Ainur" de Canarias, el Gaos de Galicia, el Joven Lithos de Asturias, el Náyade del País Vasco y el coro Nubah de Andalucía. Estas cinco formaciones serán las protagonistas de la sesión competitiva del sábado 29 de noviembre por la tarde, donde se podrá disfrutar de un variado recorrido por estilos y sonoridades.

El domingo 30, la música coral seguirá sonando con el VI Encuentro Coral Infantil-Juvenil "Villa de Avilés", una cita pensada para mostrar el presente y el futuro de esta tradición. En el escenario estarán tres agrupaciones asturianas que destacan por su calidad y entusiasmo: el coro del colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz, el coro de la Escuela de Música del colegio San Fernando y el coro del conservatorio profesional de la Mancomunidad Valle del Nalón

Con más de cuatro décadas de historia, el Certamen Coral "Villa de Avilés" se ha consolidado como un evento imprescindible, capaz de atraer a coros, especialistas y público de toda España, según los organizadores. "Una cita que combina el peso de la tradición con la frescura de nuevas generaciones y que, edición tras edición, reafirma a Avilés como una ciudad donde la música coral se vive con pasión", subrayan desde la Asociación Coral Avilesina, impulsora del certamen en la Casa municipal de Cultura.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
  2. Un conductor a la fuga y drogado se estrella en Salinas tras una espectacular persecución desde Avilés
  3. Este otoño Avilés estará lleno de música, exposiciones y teatro de buenos (aquí van unos cuantos ejemplos)
  4. El largo historial del conductor a la fuga de Avilés a Salinas: una huida por la Variante, conducción temeraria, agresión a un agente...
  5. La increíble historia de una profesora avilesina que decidió irse al Congo con una misión: 'Allí eres lo que das
  6. Un menor de edad al volante, un delincuente habitual a la fuga con un coche robado y un septuagenario conduciendo sin carné: así fue el puente festivo en Avilés
  7. Accidente laboral en Azsa: un trabajador de mantenimiento de una auxiliar pierde un dedo
  8. Este es el esfuerzo de un mileurista en Avilés para pagar el alquiler (y se lleva buena parte de su salario)

Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

El certamen "Villa de Avilés" cuenta este año con cinco coros

El certamen "Villa de Avilés" cuenta este año con cinco coros

El curioso dato de la plantilla del Avilés: la defensa es mayor que el entrenador del equipo

El curioso dato de la plantilla del Avilés: la defensa es mayor que el entrenador del equipo

¿Te vas a perder las fiestas de Corvera? Aquí tienes la programación con las actividades del primer día

¿Te vas a perder las fiestas de Corvera? Aquí tienes la programación con las actividades del primer día

De Protección Civil a activistas sociales, "Corvera ejemplar" cumple 14 años

De Protección Civil a activistas sociales, "Corvera ejemplar" cumple 14 años

Detenido un corverano por atracar con una pistola en un supermercado de Cancienes

Detenido un corverano por atracar con una pistola en un supermercado de Cancienes

Este es el esfuerzo de un mileurista en Avilés para pagar el alquiler (y se lleva buena parte de su salario)

Este es el esfuerzo de un mileurista en Avilés para pagar el alquiler (y se lleva buena parte de su salario)
Tracking Pixel Contents