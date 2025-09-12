Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación

Ingeniería y Diseño Europeo S. A., más conocida como IDESA, ha pasado a manos exclusivamente de su presidente y consejero delegado, Jesús Alonso, que se ha hecho con el 100% de la compañía, de la que tenía el 25%, compartiendo el resto del accionariado con la saga Alonso. Esto supone que la empresa ha dejado de pertenecer al Grupo Daniel Alonso, en el que Danima Engineering se ha convertido en su único activo industrial. Otras filiales, como Tadarsa y Dacero, se habían incorporado al grupo Windar Renovables, que se vendió al fondo británico de capital riesgo Bridgepoint en 2023.

Jesús Alonso Villarón es el tercero de los cuatro hijos de Daniel Alonso, está al frente de Idesa desde 2014 y es presidente del consejo de administración del Grupo Daniel Alonso desde 2015.

Valoración

"Estoy personalmente comprometido con la construcción de las capacidades y la agilidad que esperan nuestros clientes, y con seguir invirtiendo en nuestra gente y tecnología para poder atenderlos desde nuestros centros de producción y competir en los proyectos más exigentes. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra máxima prioridad", afirmó Jesús Alonso, ahora accionista único de IDESA, en el comunicado en el que anunció la adquisición de la totalidad de la compañía.

"Nuestra ambición sigue siendo clara: ofrecer soluciones fiables para las tareas más exigentes de nuestros clientes tanto en el sector del petróleo y el gas como en la transición energética, incluidos recipientes a presión, grandes equipos, módulos y plataformas, soluciones de amarre y proyectos de campo", añadía Alonso.

Origen

IDESA se había constituido en 1993 con seis empleados y el objetivo de servir como ingeniería de proyectos dando soporte técnico y comercial a un grupo de doce empresas asturianas fabricantes de bienes de equipo y todo tipo de estructuras metálicas. Entre ellas estaba el Grupo Daniel Alonso, que se hizo con la compañía en 2014, lo que le permitió incorporar la ingeniería en su corporación y entrar, además, en el negocio del "oil & gas" (petróleo y gas) para fabricar grandes plataformas petrolíferas y gaseoductos.

Actualidad

Idesa es hoy mucho más. Se ha convertido en un líder internacional en fabricación de equipos de grandes dimensiones, tales como recipientes y tambores de grandes dimensiones, columnas de vacío, columnas fraccionadoras, y reactores. En su cartera de pedidos está la fabricación de tanques especiales, colosales y de gran complejidad, para el almacenamiento de CO2. De hecho, ha participado en el proyecto más importante de captura de CO2 que se está desarrollando en Europa, con un total de 18 tanques de almacenamiento de dióxido de carbono, la mayoría de ellas para el proyecto Northern Lights.

La facturación anual de IDESA se próxima a los 70 millones de euros y cuenta con una plantilla media que supera las 250 personas, entre empleos directos e indirectos.