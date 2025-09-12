La Policía Local de Avilés detiene a un conductor de 71 años que triplicaba la tasa de alcohol permitida

La Policía Local de Avilés ha detenido en la mañana de este viernes 12 de septiembre, a las 6.05 horas, a un hombre de 71 años y vecino de Gijón tras ser sorprendido conduciendo un turismo por la avenida de los Telares superando la tasa legalmente establecida. Una vez realizado la prueba, el varón arrojó un resultado de 0,81 y 0,83 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

La semana en Avilés arrancó con un delito contra la seguridad vial. El pasado martes día 9 de septiembre, a las 19.25 horas, la Policía Local detuvo a un hombre de 47 años y vecino de la villa que fue interceptado conduciendo un turismo por la calle Covadonga bajo la influencia del alcohol y dio un resultado de 0,64 y 0,62 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Este jueves, a las 4.25 horas, agentes de la Policía Local detuvieron por un nuevo delito contra la seguridad a un vecino de Castrillón de 48 años. Según la Policía, el conductor fue sorprendido mientras manejaba un turismo por la calle Marcos del Torniello. Tras realizar una prueba de alcoholemia, los resultados arrojaron que contaba con 0,69 y 0,67 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Ese mismo día, a las 16.15, agentes de la Policía intervinieron en un accidente de tráfico en el que dos turismos colisionaron mientras circulaban por la calle Cristóbal Colón. Dos ocupantes de los vehículos resultaron heridos con dolencia cervical y trasladados en ambulancia posteriormente al Hospital Universitario de San Agustín.

A las 20.45 horas, la Policía localizó en el parque de La Magdalena a un varón de 43 años sobre el que pesaba una orden de detención por parte de la Brigada de Policía Judicial de Avilés. Una vez detenido, fue trasladado a dependencias policiales para la confección del atestado.