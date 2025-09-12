"Quentin Tarantino y Martin Scorsese son comparaciones muy alagadoras", confirma Garth Ennis

Garth Ennis (Holywood, Irlanda del Norte, Reino Unido, 1970) ha escrito para el cómic, por ejemplo, las series "Predicador", "The Boys" o "Crossed". Todas ellas han cobrado forma en la pequeña o en la gran pantalla. Es uno de los invitados más destacados de las Jornadas del Cómic "Villa de Avilés". Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza del hotel La Serrana y lo hace gracias a la labor de interpretación de Diego García Cruz.

-¿El cine, la televisión, entraba dentro de sus planes como autor de cómic?

-No fue exactamente algo que yo hubiera planeado. Fue simplemente algo bonito que sucedió. En un momento determinado, probablemente a finales de los noventa, quizás un poco más tarde, Hollywood empezó a tomar un gran interés en los cómics. Porque siempre buscan material. Y yo fui muy afortunado de que justo cuando Marvel y DC se hacían grandes llegó el público generalista a la idea de los universos superhéroes. Y me pude aprovechar de eso para que los lectores pudieran entender que los superhéroes eran una fuerza siniestra a los que se les podía dar una paliza.

-¿Cómo se mete uno en el cómic? ¿Leyendo?

-Tuve la enorme suerte de entrar en los cómics, a finales de los ochenta, cuando algunos de los cómics más interesantes de todos los tiempos estaban siendo escritos por personas como Alan Moore, Frank Miller, Paul Chadwick, Howard Chaykin. Era como si el medio creciera, como si cambiara, como si se convirtiera en algo muy especial. Pensé que era un lugar en el que podría encontrar un hogar. Nunca se me pasó por la cabeza escribir nada más. Parecía un momento de increíble potencial.

-¿Qué historieta le atrapó y le hizo querer ser escritor?

-Seguramente sea la revista "2000AD". La leí de crío y luego conocí a muchos guionistas y dibujantes que pasaron al cómic norteamericano y les seguí allí. Y eso me hizo creer en el potencial de los cómics como medio narrativo.

-Dicen los críticos que la mezcla que hace de la violencia y del humor le emparenta con Scorsese o con Tarantino. ¿Está de acuerdo?

-Son comparaciones muy alagadoras. Ambos directores me gustan mucho. Entiendo de dónde surge la comparación, así que, ninguna queja. Creo que ambos tienen una serie de temas que les interesan especialmente. A mí me interesan otros, pero no es una comparación que me disguste.

-¿Desde cuándo elige a sus dibujantes?

-De hecho, desde el principio. La primera historia que escribí estaba ambientada en Irlanda del Norte durante la época de los 80, que era una época de mucha violencia política. Tenía que ser un dibujante norirlandés. Y así es como empecé a trabajar con John McCrea. Le dije a la editorial que tenía que ser este tío, porque conoce el asunto de primera mano. Nadie más podría hacerlo. Y después de eso, descubrí que los mejores resultados surgen cuando dibujante y guionista deciden trabajar juntos. Gente como Steve Dillon, Glenn Fabry, Keith Burns... Son todas personas con las que me reúno antes de empezar a trabajar. A mí se me ocurren las ideas, nos reunimos después, les cuento el proyecto y si veo que les interesa, ahí es donde ves que realmente va a funcionar.

-O sea, que siempre es un trabajo en común.

-Es un trabajo común. Sí, desde luego. Lo que más me gusta del proceso sigue siendo recibir las páginas y ver lo que han hecho los dibujantes con mis guiones.

-¿Cómo es ese proceso?

-Envío un guión completo cada vez, en torno a 20 páginas. Un número. Pero lo ideal es que antes de que un dibujante empiece con una de mis historias tenga el guión completo para todo. Jacen Burrows dibuja ahora mismo una historia para mí que se llama Babs, y me he asegurado de que tuviera todos los guiones antes de que empezara a dibujarlos.

-Volviendo a las producciones cinematográficas. ¿Cuál prefiere?

-En cuanto a serie de cómics, no me puedo decantar por ninguna. En cuanto a "The Boys" porque ha tenido más éxito y eso hace que se vendan más ejemplares de la serie de cómics y de eso se trata, de que la serie llegue a un público más amplio.

-¿No se jubilará?

No creo que me jubile. Es un trabajo demasiado entretenido como para renunciar a él. Siempre se te ocurren nuevas ideas, nuevas historias que contar. John Wagner, que es un guionista al que admiro muchísimo, dijo que intentó jubilarse y que se aburrió y me parece que a mí me pasaría lo mismo.