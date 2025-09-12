"A nosotros nos trataban muy bien en Bruguera: fuimos muy jóvenes", dicen los hermanos Fresno en Avilés

Carlos (Soria, 1952) y Luis Fresno (Soria, 1956) son los "Fresno’s", los creadores, entre otros, de "Benito Boniato", pero también de Ataúlfo Cartabón. Ayer, ofrecieron su charla en la Casa de Cultura, que acoge esta semana la edición número treinta de las Jornadas del Cómic "Villa de Avilés".

-Cuando nace Benito Boniato ustedes eran jóvenes, estudiantes de Bachillerato.

-Carlos. Jóvenes sí, pero no estudiantes. Benito Boniato nació en el año setenta y tantos, yo nací en el 52. Cuando nació Benito Boniato ya tenía veintialgún años: ya no era estudiante. Nosotros empezamos a dibujar al unísono, con Editorial Bruguera y con la revista "Vida y Luz", de Bruño, de los hermanos de la Salle, que hacían una revista para toda la Salle de toda España.

-Luis. Y había páginas de cómics. Había páginas de cómics y de interés general.

-Carlos. Y una vez hicimos un cómic de un estudiante de bachillerato, de un colegio de la Salle, que, bueno, pues sus características, bueno, salían de la Salle: su babero clásico. Y entonces dijimos, oye, ¿y por qué no presentamos a Bruguera y copiamos nuestras propias viñetas tal cual?

-Sin el uniforme de la Salle.

-Carlos. No, no, ya no.

-Luis. Era un bachillerato normal.

-Sí, porque Benito Boniato era estudiante de bachillerato.

-Carlos. Pero un bachillerato de nuestra época: no el bachillerato posterior. Aquel bachillerato que era 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, reválida, 5.º, 6.º, reválida y premio.

-¿Y cómo se dividían la tarea?

-Luis. El trabajo lo hacíamos en equipo. Somos un equipo muy, muy... El guion lo hacíamos totalmente a medias. Es decir, que pensábamos algo, lo que fuera, y hacíamos un boceto. Y luego decíamos: "cambia esto", "vamos a poner esto". "¿Qué te pareció?" A uno se le ocurría una idea, otro lo comentaba.

-O sea, que los dos dibujaban a la vez.

-Carlos. Sí. El guion sí, al que se le ocurría una tontería. Otra cosa era mecanografiarlo. Se lo mandábamos a Bruguera diciendo página tal, viñeta 1, bocadillo A, bocadillo B y bocadillo C. Nosotros empezamos en "Vida y Luz": yo empecé dibujando estilo realista y Luis, estilo humorístico, pero al final, el estilo humorístico...

-¿Fue el que triunfó?

-Carlos. Sí.

-Benito Boniato parece el hijo de Mortadelo.

-Carlos. Estamos inspirados por los dibujantes franco-belgas. Sobre todo Franquin…

-Luis. Uderzo. Y Hergé, el de Tintín.

-Carlos. O sea, es lo que nos gustaba. Yo empecé haciendo estilo realista inspirado en Harold Foster, pero luego era más fácil dibujar lo otro, me costaba mucho.

-Luis. Aunque hicimos muchas cosas en estilo realista.

-Carlos. En estilo realista hicimos la vida del Cid, desde el nacimiento hasta la Jura de Santa Gadea: un cómic de 48 páginas, una cosa así. Recuerda mucho a Harold Foster, evidentemente, porque lo cierto es que nadie nace enseñado.Tú coges una cosa, la... Te inspiras.

-Leí por ahí que trabajar para la Bruguera era como hacerlo para una fábrica.

-Carlos. A nosotros nos trataban muy bien. Nosotros fuimos muy pronto, fuimos a Bruguera. Él tendría 14 años, ¿eh?

-Luis. Cuando la primera vez que fui a Bruguera.

-Carlos. Y yo tenía 17. Fuimos a Bruguera. Y fuimos al señor González.

-Luis. González era el director general de Bruguera. Era un señor de Burgos, y cuando nos recibía en su despacho, él estaba en su despacho arriba y a nosotros nos daba un asiento bajito abajo.Y él cogía las imágenes que llevábamos y cogía un bolígrafo y decía: "Esto está mal, esto está bien". Y nos lo arreglaba en un momento.