Vuelve el bocarte: la flota asturiana de cerco retoma la pesca al ganar cuota

La flota asturiana retoma la pesca de la anchoa, cerrada el pasado 11 de agosto por agotamiento de cupo: la Secretaría General de Pesca, que encabeza la luanquina Isabel Artime, firmó el pasado 5 de septiembre la resolución que permite ahora a los barcos de cerco que faenan en el Cantábrico noroeste disponer de 1.569 toneladas adicionales.

Esto se explica porque la Unión Europea fijó un stock de 22.871 toneladas para el periodo comprendido del 1 de julio de este año al 30 de junio de 2026. De esta cantidad, a España le corresponden 2.287 toneladas, de las cuales ya se habían repartido previamente 718. Restando esos kilos ahora está disponible una cuota de 1.569 toneladas para su explotación durante el resto de la campaña.

Kilos por barco

Con el objetivo de ordenar la pesquería y evitar cierres prematuros, la Secretaría General de Pesca ha fijado topes semanales de desembarque: 6.000 kilos por buque y semana para los barcos con 12 tripulantes o más y 4.000 kilos por buque y semana para el resto de la flota. Estos límites podrán ser revisados en función de la evolución de los consumos y se comunicarán a través de la web del Ministerio y por correo electrónico a los armadores.

Estabilidad

La medida, según el Ejecutivo, generará estabilidad para el sector, favorecerá la diversificación y mejorará la productividad, especialmente para más de 50 buques gallegos con puerto base en A Coruña y Pontevedra, principales beneficiarios de este recurso.

"La pesquería de anchoa constituye una actividad esencial para la flota de cerco del Cantábrico y noroeste, no solo por su valor comercial, sino también por su aportación a la sostenibilidad del recurso y a la estabilidad de las empresas y tripulaciones que dependen de esta actividad", defienden.

En julio de este año

El pasado mes de julio, las lonjas asturianas cerraron con 459.467 kilos vendidos de bocarte que generaron 890.537,67 euros. El precio medio del kilo de bocarte y/o anchoa fue de 1,94 euros y el precio máximo alcanzado fue de 7,80 euros por kilo. Del total de kilos, casi la mitad, 209.767, fueron descargados en el muelle pesquero avilesino.

Histórico

El bocarte es una pesquería a la que se dedican los pescadores de la cornisa Cantábrica (flota de cerco) en primavera y verano; el recurso se halla en un momento espléndido, si bien los últimos años se ha detectado escasez de ejemplares de tamaño óptimo para atender la demanda de la industria conservera (la elaboradora de anchoa). Esta popular costera se resumió en 2024 con las siguientes cifras: 5.156.248 kilos descargados en las distintas lonjas de la región que generaron 9.833.526,97 euros.