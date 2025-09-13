Aviso: cortes de tráfico en la calle de La Cámara por obras en la plaza de la Merced

Las obras de renovación de redes y pavimentos del tramo de la calle de La Cámara adyacente a la plaza de La Merced llegan a su recta final, lo que obligará a realizar cortes de tráfico imprescindibles para el correcto pavimentado de la calzada y el pintado de la señalización horizontal. Estas restricciones se producirán el martes 16 y el miércoles 17 de septiembre, en horario de 8.00 a 19.00 horas, del siguiente modo:

Habrá cortes de tráfico en la calle José Cueto entre las calles José Manuel Pedregal y La Cámara, permitiendo únicamente el acceso de vehículos hacia los garajes, aunque con posibles limitaciones puntales.

Autobús

Asimismo se anularán las paradas del autobús en las calles Pedro Menéndez, La Cámara y la Avenida Alemania para las líneas L1, L5, L11 y L17. Las compañías de autobús informarán mediante anuncios sobre los cambios que se realicen en las rutas como consecuencia de estos trabajos.

Calle Cuba

Habrá también cortes en el acceso hacia la calle Cuba, tanto desde la calle de La Cámara como desde la calle Pedro Menéndez, únicamente el martes 16. Se estima que estos cortes serán puntuales hasta las 12.00 horas. A partir de entonces se prevé que el corte sea total hasta la hora en que se den por concluidos los trabajos de asfaltado.

Señalización

Se dispondrá señalización disuasoria en las calles cercanas avisando de los cortes, y se colocarán avisos en los garajes que se puedan ver afectados.