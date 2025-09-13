La Carriona está de fiestas, y de dar el "chupinazo" se encargó ayer por la tarde la hostelera Mónica Cerro García, con dos locales en el barrio: la cafetería Talaván y el bar La Breña, este último regentado desde hace 14 años. Conocedora como nadie de lo que se cuece en las calles, Cerro fue la encargada de leer el pregón festivo ante un buen puñado de vecinos que no se quisieron perder su "viaje en el tiempo": "Este barrio es más que pisos y calles, es un barrio de convivencia, aunque a alguien le suene raro, es un barrio solidario".

A la izquierda, niños durante la «Holi party» en La Carriona. A la derecha, público durante el pregón.

El barrio que ayer abrió un apretado programa festivo con el punk de Manolo Kabezabolo como cabeza de cartel es, para la hostelera, "más que un cementerio, que es uno de los más guapos de Europa, y un hipermercado". La empresaria, que recordó a su padre durante la lectura del pregón, se mostró orgullosa de tener ADN de La Carriona. Y de sus vecinos. "Aunque, quién no ha tenido un conflicto, a quién no le han quitado ropa del tendal, quién no ha tenido dificultad para aparcar en su calle o quién no ha estado en guerra para evitar el olvido de las instituciones", subrayó.

Cerro, pregonera de La Carriona: "Este es un barrio de convivencia"

Agradeció Mónica Cerro García los apoyos diarios, la labor de la asociación de vecinos "La Xunta" de La Carriona y el respaldo de su hijo y de su familia, entre otros muchos agradecimientos a unos vecinos que siguieron su discurso con aplausos. Terminó con un: "Felices fiestas. Os deseo que bailéis, bebáis y que os riáis. Y que viva La Carriona".

Entonces la folixa que ya llevaba horas calentando se puso a hervir. Y es que ayer, antes del pregón, hubo actividades para niños con "Holi party" incluida. Tras el discurso de la hostelera, merienda de socios. Y después estaba prevista una romería asturiana con Vicente Díaz, Los Gascones, Caparines, Faba, Glamour y los Compango. También estaba prometida música en el Talaván.

Hoy

Hoy volverá la música a la hora del vermú de mañana y tarde. Luego el punk de Manolo Kabezabolo sonará en La Carriona. El músico zaragozano será el cabeza de cartel del festival de rock que cada año organiza la asociación vecinal del barrio. Manolo Kabezabolo actuará en acústico para repasar sus décadas de trayectoria y éxitos. Será a partir de las ocho.

El festival contará con otras cuatro bandas, dos asturianas y dos de fuera. Los leoneses "Catalina Grande, Piñón Pequeño" repiten tras el éxito del pasado año en La Carriona y volverán cargados de su potencia sonora cargada de humor y "Linaje". "Marikonadas las justas", de Nava, son un grupo de mujeres punkis que tienen la ironía, la provocación y la risa como señas de identidad y harán gala de ello en su primer La Carriona Rock. "Ofensivos", de Avilés y Corvera, que hacen rap metal, rock y con letras cargadas de humor también se suman a la fiesta de esta noche en el parque.

Mañana

Mañana, domingo, seguirá la folixa en La Carriona, con misa de campaña en el parque (13.00 horas), comida de hermandad en el parque (14.30 horas), juegos tradicionales y romería entre otras actividades para despedir una fiesta con la que la comarca comienza a despedir el verano.