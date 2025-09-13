"¿Es un comentario de chigre", pregunta el PP al PSOE por calificar los despidos de Windar de "situación coyuntural"

Las declaraciones del secretario general del PSOE de Avilés y concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, asegurando que los 70 despidos que prepara Windar responden a una "situación coyuntural", provocaron ayer la reacción airada del PP en el Ayuntamiento avilesino.

Esther Llamazares, portavoz del PP en el consistorio avilesino, las tachó de "aberrantes", y añadió: "estamos hablando de 70 familias avilesinas que se quedan sin empleo y el señor Campa tiene la osadía de calificarlo como un problema coyuntural. ¿En qué condiciones está para asegurar semejante cosa? ¿De verdad puede garantizar la estabilidad de la empresa? Es una irresponsabilidad mayúscula y un desprecio hacia quienes hoy ven amenazado su futuro".

Familias en la calle

Llamazares afirmó que "es terrible que un político salga a decir que un despido masivo es un simple problema coyuntural. No corresponde a un concejal del Ayuntamiento justificar decisiones empresariales que dejan a decenas de familias en la calle. Es desconcertante: no sabemos si habla en nombre del gobierno local, en nombre de la empresa o como comentarista de chigre. Lo que sí sabemos es que no habla en nombre de Avilés ni de sus trabajadores".

La portavoz municipal del PP añadió que "el mensaje que transmite el PSOE de Avilés es demoledor: cuando la ciudad pierde empleo, el gobierno resta importancia y mira para otro lado. Eso sí es preocupante, porque demuestra la falta absoluta de preocupación por nuestra industria y por nuestros vecinos”.

Para finalizar, reclamó "al gobierno local seriedad, respeto y compromiso real con el empleo, y exigimos que abandone las declaraciones frívolas y vacías. Las familias de Windar necesitan soluciones y apoyo, no un político que les diga que su problema es coyuntural mientras se lavan las manos”.