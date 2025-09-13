Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores

Windar Renovables anunció ayer por sorpresa a la plantilla de su filial Windar Wind Services un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondría, en principio, el despido de cerca de 70 trabajadores. Es decir, la totalidad de la plantilla, incluidos los 40 que el pasado enero fueron trasladados a las instalaciones que la compañía comparte con Navantia en Fene, en La Coruña. La razón es la falta de carga de trabajo por la paralización en Estados Unidos de los grandes proyectos que Windar tenía en cartera, que se suma a la falta de pedidos en Europa y la competencia China.

El anuncio cogió por sorpresa a los trabajadores. «Se pensaba que como mucho nos aplicarían un expediente temporal de empleo, pero no despidos», aseguraron las fuentes consultadas ayer por este periódico. «No tiene explicación cuando la empresa acaba de recibir subvenciones millonarias para obras en las antiguas naves de Alcoa», añadieron.

Mesa negociadora

La compañía presentó su decisión a los representantes de los trabajadores, pero sin facilitar dato alguno, excepto que en la próxima reunión se constituirá la mesa negociadora. «Suponemos que será entonces cuando la empresa explique las razones de esta decisión», señalaron las mismas fuentes.

El mercado de los parques eólicos marinos (offshore) está completamente paralizado tanto en Estados Unidos como en Europa, que además está siendo invadida por la competencia asiática, especialmente por China. Pero era al otro lado del Océano donde estaban previstas las grandes inversiones, que Windar tenía planificadas cuando adquirió las antiguas naves de Alcoa para construir en ellas los colosos que se instalarían en la costa este estadounidense.

Cruzada contra los eólicos

Sin embargo, Donald Trump volvió a la Casa Blanca, y ha iniciado una cruzada contra los eólicos marinos porque afirma que «se han exagerado sus bondades», y que las torres eólicas son «caras y dañinas para las aves y las ballenas». Por contra, reduce los requisitos ambientales de los proyectos energéticos, acelera la construcción de centrales eléctricas, apuesta por el petróleo y el gas y relaja las restricciones a su exportación.

A esto se suma la invasión en Europa del acero y de estructuras eólicas de la competencia asiática, y más concretamente de China, sin que de momento desde la Unión Europea se estén adoptando medidas de protección para sus empresas pese a las continuas peticiones de la industria.

Ralentización

La paralización de los parques eólicos marinos y la ralentización de los terrestres está afectando al conjunto de las empresas del sector en todo el mundo.

El frenazo se empezó a notar a finales de 2023, y ya el año pasado, Windar, para evitar despidos, pactó la marcha de una cuarentena de profesionales a las instalaciones que comparte con Navantia en Fene, en La Coruña.

Meses después, en junio pasado, llegó a un acuerdo con los representantes de los trabajadores para acordar un expediente de regulación de empleo (ERTE) con vigencia hasta diciembre de 2026. El objetivo era contar con una herramienta que le permitiera cierta flexibilidad en caso de que los proyectos que tenía en cartera sufrieran una paralización o directamente se cancelaran.

Pero Trump ha retirado los permisos de construcción de los parques eólicos marinos New England Wind 1 y 2, situados frente a la costa de Massachusetts. Y esta decisión impactó en la línea de flotación de Windar.n