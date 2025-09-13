Los despidos en Windar son "coyunturales", asegura el PSOE de Avilés

"Se trata de una decisión coyuntural que deseamos que se resuelva bien para los trabajadores y que responde a la situación del mercado y a las decisiones de Donald Trump contra los parques eólicos marinos". Así se ha expresado el secretario general del PSOE de Avilés, Manuel Campa, ante el anuncio de Windar Renovables de presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) para su filial Windar Wind Services. El también concejal de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Avilés afirmó que las obras de acondicionamiento que la multinacional avilesina realiza en las antiguas naves de Alcoa no corren riesgo.

Windar Renovables anunció ayer por sorpresa a la plantilla de su filial Windar Wind Services un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondría, en principio, el despido de cerca de 70 trabajadores.

Manuel Campa explicó, como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que la decisión de Windar se debe a la caída de pedidos por la ralentización de los parques eólicos terrestres y por la decisión de Donald Trump de paralizar los marinos, y auguró “perspectivas de mejora de la coyuntura del mercado de la energía eólica en el próximo año”.

Las naves del Puerto

El secretario general del PSOE de Avilés insistió en que "este ERE no afecta ni influye en los planes de Windar para su proyecto en las antiguas instalaciones de Alcoa".

Así, explicó que “esta inversión no peligra: se está desarrollando, cuenta con 27 millones de euros del Fondo de Transición Justa, es una garantía de creación de empleo y de futuro y en el Ayuntamiento estamos tramitando las primeras licencias de demolición y acondicionamiento de las naves”.

Recordó que la inversión total llega a los 140 millones de euros y que prevé la creación de 340 empleos: “Eso sí es garantía de futuro de la industria y no las decisiones coyunturales y caprichosas de otros gobiernos”, en referencia a la cruzada de Donald Trump contra los parques eólicos marinos.

La apuesta por la industria

En este punto, Campa ahondó en que esta coyuntura “obedece a dos maneras distintas de entender la industria y su futuro. Por un lado, la que tenemos en Asturias, en España y en casi toda Europa, que apuesta por la innovación, por la sostenibilidad, por una industria de futuro que garantice la mejor explotación de los recursos y que las sociedades puedan progresar. Y, por otro, la de Donald Trump que defiende un modelo económico caduco y agotado, que viene de los años 90, y que apuesta por una explotación de los recursos inmediata, sin tener en cuenta las cuestiones de futuro ni la garantía de que esa industria sea sostenible en el tiempo y que contribuya al progreso social”.

Finalizó su reflexión con una advertencia: “El modelo de industria de Trump es el que corremos el peligro de tener en nuestra sociedad si la ultraderecha acaba en el gobierno de este país o de nuestras ciudades. No podemos permitir que esa apuesta de los amigos de Trump en España, de Vox, llegue aquí”.