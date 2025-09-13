Las inscripciones online a cursillos deportivos en Avilés generan malestar entre los usuarios

La Fundación Deportiva Municipal de Avilés (FDM) avanzó ayer las actividades correspondientes al curso deportivo 2025/2026. Cuenta, como es habitual, con precios asequibles y una oferta muy variada de disciplinas deportivas, adaptada a todos los gustos y necesidades. Se ofrecen más de una treintena de modalidades, diferenciadas entre acuáticas, de sala y cancha, y al aire libre. Hasta aquí como años atrás. Pero este curso las inscripciones deberán realizarse a través de la web www.aviles.es/TSAvilesDeportes. Esto ha generado el malestar de algunos usuarios, especialmente de avanzada edad, que demandan una ventanilla presencial poder formalizar las inscripciones.

"No es justo. Es el colmo de los colmos, parece que quieren eliminarnos y que los mayores, que no tenemos acceso a internet con facilidad, no nos inscribamos. Y se da la paradoja de que algunas actividades son para que los mayores nos movamos", criticó una usuaria que mostró el sentir de algunos compañeros. Desde los telecentros, aún así, es posible realizar los trámites de forma gratuita.

El curso se extenderá desde el 29 de septiembre de 2025 hasta el 28 de junio de 2026. "Se ofrecen modalidades para todas las edades y condiciones físicas, con horarios muy variados para facilitar el acceso a la práctica deportiva a toda la ciudadanía", explican mediante nota de prensa desde el Ayuntamiento de Avilés.

Inscripciones

Las inscripciones quedarán abiertas el lunes 15 de septiembre a las 8.30 horas y deberán realizarse online. Quienes aún no sean usuarios/as de la Fundación Deportiva Municipal deberán darse de alta antes de formalizar la inscripción. Pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección accesowebFDM@aviles.es incluyendo los siguientes datos personales: nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección, teléfono de contacto y certificado de titularidad bancaria de la cuenta en la que desee que se remitan los recibos de las actividades en las que se inscriba. También pueden realizar este trámite presencialmente, recogiendo el impreso correspondiente en la ventanilla de control del Complejo Deportivo Avilés, del Complejo Deportivo de La Magdalena o del Complejo Deportivo Los Canapés. El registro de usuario/a es gratuito; una vez dado de alta se le facilitará la tarjeta deportiva y el acceso como usuario a la plataforma de inscripciones en la web.

La única modalidad que no admite inscripciones por la página web son los cursos de piscina para personas con discapacidad. En estos casos es necesario hablar previamente con el coordinador de piscinas, que valorará cada caso de manera individual y ofrecerá los horarios correspondientes.

Listado de actividades

Actividades acuáticas de enseñanza, organizadas para diferentes grupos de edad

Actividades acuáticas de fitness: natación de mantenimiento para jóvenes y para personas adultas, gimnasia acuática para personas adultas, aquaerobic (imprescindible saber nadar), aquarunning y AquaGAP.

Actividades acuáticas para población especial: actividad acuática para personas con discapacidad, para embarazadas, para bebés y para mayores de 65 años.

Actividades de sala y cancha: gimnasia de mantenimiento para personas adultas, gimnasia para mayores, aerobic con step, aeróbic, pilates, pilates para mayores de 55 años, G.A.P...

Actividades al aire libre: cursos de tenis y gimnasia al aire libre en parques.