Luanco crece: nuevo proyecto residencial con 75 viviendas en Peroño
El plan de expansión en Luanco incluye el desarrollo de 1.277 metros cuadrados para destinarlos a equipamientos
Nuevo proyecto urbanístico para Luanco. La capital gozoniega se prepara para acometer una modificación del Plan General de Ordenación que se aprobó en mayo de 2011, cuando se estableció como suelo urbanizable, y que tiene como objetivo acometer una reforma urbanística en una parcela de Peroño.
En concreto, se trata de la parcela SUR-R-LU-12 de la zona residencial gozoniega, que cuenta con quince sectores de suelo urbanizable de los cuales once se destinarán a viviendas, tres a proyectos industriales y uno para el sector servicios.
Según detalló el Ayuntamiento de Gozón, actualmente hay un promotor interesado en acometer el proyecto, que está en proceso de información medioambiental.
Respecto al suelo residencial, según indicó el equipo de gobierno, se prevé que en esas once parcelas se ubiquen unas 75 viviendas unifamiliares y adosadas, las cuales contarían con una altura máxima de dos plantas –planta baja y primer piso–. Además, en el plan también están incluidas hasta 106 plazas de aparcamiento, a las que se sumarían las que se ubicarían en cada una de las viviendas.
Por otro lado, el nuevo proyecto urbanístico tiene el foco en el desarrollo público y privado. Por ello, este nuevo espacio contará con suelo para equipamientos municipales y privados. En total, 1.277 metros cuadrados. También está previsto el desarrollo de zonas verdes.
Según indicaron desde el Ayuntamiento de Gozón, el proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo y, pese a que existe interés por parte de una promotora, aún resta tiempo para que siga avanzando y se concreten todos los detalles del plan.
