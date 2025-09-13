"Salvamos el teatro Palacio Valdés en el último momento", dice el arquitecto Mariano Bayón

El arquitecto Mariano Bayón (Madrid, 1942) fue el responsable de la restauración del teatro Palacio Valdés. Participó ayer en la presentación del libro "Teatro Palacio Valdés. Avilés. Templo de las artes escénicas" (Nieva, 2025), de Luis Muñiz. Previamente, conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la cafetería del hotel en el que se aloja.

-Usted dirigió la rehabilitación del teatro Palacio Valdés entre 1988 y 1992.

-Sí, justamente.

-¿Cómo llega a eso? ¿Se presentó al concurso y ya está?

-Sí, así fue prácticamente. Yo había llegado a Avilés para ocuparme de algunos temas que me habían propuesto en el Fondo de Garantías de Depósitos en Establecimientos Bancarios. Estos tenían un contencioso en el barrio de la Luz de Avilés y me enviaron para que estudiara unos problemas urbanísticos y un centro cívico que realmente luego se hizo en Villalegre. Este polígono es el principio de mi interés por Avilés. Pero yo, que he estado siempre muy interesado por el tema de las artes escénicas, en general de los teatros y mucho más…

-Tiene tres o cuatro teatros

-Sí. No es que los tenga yo, es que los hemos logrado salvar. En artículo mortis.

-Le había interrumpido.

-Decía que también me fijé en este teatro tan hermoso que, la verdad, no es que sea desde un punto de vista técnico puntero, porque realmente no lo es, pero sí desde un punto de vista de una sabiduría popular. Este teatro tiene mucho que ver con la ópera de París, con la ópera Garnier. Hay una serie de arcos y de cosas que lo recuerdan. Pero también es el gusto por crear para una ciudad, para un pueblo, un lugar de ensueño. Y esto es una cosa romántica que aquí en Avilés se percibe muy bien. Estas gentes que venían de La Habana, como Manuel del Busto, el arquitecto, que hizo en La Habana varios edificios.

-Este es un teatro construido en el siglo XX, pero se levantó al estilo decimonónico. ¿Qué particularidades se encontró?

-Pues tiene toda la razón. Y es más, hasta nos ha llamado la atención. Técnicamente es tan avanzado como que hay algunas cosas, por ejemplo, de la estructura de hormigón, que son tan primarias, que nos preocuparon en principio. Es decir, cómo se puede concebir un pilar que está trabajando y que tiene 15 por 15 centímetros. Esto está fuera de norma. Hoy, por ejemplo, no hay ningún pilar de hormigón que se pueda hacer por menos de 25 por 25. Pues los del teatro de Avilés son de 15 por 15.

-En un suelo que no debía de ser muy...

-Huy, no me hables del suelo porque se tuvo un problemón. Es decir, este suelo está más o menos relacionado con la ría. Y resulta que el día que yo llegué por primera vez, que no sabía nada, me metí con unas linternas a mirar el sótano y me la jugué, porque había una serie de pozos que podían haber llevado mi vida a la ría. Bueno, de verdad que fue una suerte. Porque luego, después, cuando me di cuenta, me di cuenta y ya les hablé a los responsables. Es decir, “¿cómo es posible que me dejes entrar en un lugar donde está todo lleno de agua?" No había agua, lo que había era arena de playa, que es lo que me dio a mí decir: "Bueno, ¿qué hace aquí la arena de playa en este teatro?" Bueno, está unido a la ría. Bueno, en fin, muchas anécdotas, muchas cosas.

-Volvamos al contrato del Ministerio de Obras Públicas.

-Vi que había la intención por parte del Ayuntamiento, y no solo del Ayuntamiento. Lo más importante, del pueblo. Sí, porque estaba un Raúl Trabanco armando una… era una persona espléndida que tenía una tienda de fotocopias y de cosas así. Bueno, en la calle Rivero, y yo hablé con él y estaban ilusionadísimos con salvar su teatro. Me pareció hermoso. Es decir, lo primero de todo que hay una voluntad popular. Es decir, esto lo notamos enseguida.Y eso está muy bien. Claro, yo me fui al Ministerio, yo ya había hecho otras cosas. Habíamos hecho la salvación del teatro de Carlos III en el Escorial, también en artículo mortis, porque allí había hasta una licencia de derribo para poderlo derribar y convertir en apartamentos.

-Vaya.

-Sí, sí. Y más. El de Aranjuez también lo salvamos, pero hay algunos que llegamos tarde. Por ejemplo, el de La Granja: ese se demolió delante de nuestras narices y se ha convertido en una especie de horrible edificio de apartamentos. O, por ejemplo, el de San Fernando de Sevilla, también en los mismos años. Es decir, era la lucha de los dineros en contra de lo público. Nosotros, los rojos, con nuestras barbas, intentábamos hacer el trabajo contrario. Es decir, los conservadores demoliendo.

-Y ustedes aguantando la historia.

-Aguantando la historia. Así es. Y entonces, claro, fuimos ahí al Ministerio, donde entonces estaba un gran arquitecto, que fue el que lo propició. Es decir, Antonio Vázquez de Castro, el arquitecto que fue director general de Arquitectura en el ministerio. Yo le fui con él y le dije: “Oye, mira, tienes que venirte conmigo a ver a Avilés. Es un espléndido edificio. Se lo van a cargar. Están a punto de cargárselo. Porque lo han desposeído de todo. Lo han vaciado. Pero hay que salvarlo”. O sea, se vino aquí a Avilés. Antonio Vázquez de Castro, grande de la arquitectura, pues fue el que dijo: “Esto se salva”.

-Esto lo contó muchas veces Manuel Ponga.

-Sí, señor, es que Manolo era entonces el alcalde. Efectivamente, había un programa de salvación de teatros. Los primeros eran 13, pero este se metió entre medias y era el 14, porque no estaba comprendido dentro de la lista, pero yo le traje a Antonio y le dije, no, esto lo salvamos. Bueno, efectivamente, no solo, es decir, que él propició ya económicamente, que aunque ya no lo pagó en su, vamos a decir, legislatura, lo pagaron en las legislaturas siguientes, pero él propició las economías para que se salvara el teatro en tres partes fundamentales: un principal, un modificado y un complementario, que atendía a la totalidad de las obras, menos alguna cosa que se nos escapó porque no llegamos, como es, por ejemplo, hacer que el mecanismo de elevación de la planta que sí que se restauró en un determinado estado, pero no conseguimos que pudiera subir porque no llegamos a tener el dinero suficiente. Hubo un momento en que el Ministerio dijo, ni un duro más.

-¿Y qué fue lo difícil?

-Lo más difícil, de verdad, fue... El problema que nos encontramos es que se estaba cayendo a cachos, es decir, las aguas, los vientos, habían tirado casi todo el edificio. Resulta que un día vengo aquí y el muro del proscenio se ha venido al suelo y que sigue la humedad, o sea, la ruina, sigue avanzando desde la chácena hasta adelante. ¿Desde la chácena? Desde la chácera hacia el patio de butacas. Ya no existían los palcos proscenios. Hubo un momento que ya ni se dibujaban, estaban hundidos en el suelo. Hombre, es muy bonito el libro de Luis Muñiz, porque veis las fotografías de cómo estaba el teatro. Era el problema que yo le dije a Santiago Rodríguez, el alcalde entonces, esto hay que poner un andamio, que si no se nos viene entera toda la cubierta. Y efectivamente lo salvamos así, pero en el último momento. Nunca podemos hablar más claro de que fue en el último momento.