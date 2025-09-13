Vox exige para Baterías un proyecto como el de Indra

Vox cargó ayer contra los gobiernos socialistas municipal, regional y central por dejar a Avilés de lado en el gran proyecto de la multinacional Indra en Asturias. Su portavoz, Arancha Martínez Riola, exigió que se promocione el futuro ecoparque de Baterías para atraer inversiones similares.

"Mientras municipios como Gijón, Oviedo, Mieres y Langreo logran atraer proyectos estratégicos, Avilés sigue sin ser protagonista, pese a contar con un parque de Baterías perfectamente disponible, infraestructuras preparadas y una historia que nos avala como motor industrial del norte de España", aseguró Martínez Riola. La portavoz compareció acompañada de las también ediles Leticia Marinero Martínez y Maricruz Coto Toledano.

Las concejalas de Vox incidieron en que "la ciudad no puede seguir quedándose fuera de las grandes inversiones industriales que llegan a Asturias y al resto de Europa". Y se refirieron en concreto a las del sector de Defensa, "que está siendo objeto de fuertes inversiones y se está consolidando como polo de desarrollo tecnológico e industrial".

Arancha Martínez Riola incidió en que "Avilés no puede quedarse al margen de un sector que genera empleo de calidad, innovación y oportunidades de futuro. Tenemos condiciones para competir y lo que falta es voluntad política".

Las ediles hicieron una valoración positiva de la llegada de Indra a Gijón "como ejemplo de que con coordinación, agilidad administrativa y compromiso político es posible atraer proyectos estratégicos que refuercen la industria regional". Y es en ese contexto en el que Vox remarcó que "Avilés merece más. Merece proyectos estratégicos, empleo productivo y una recuperación industrial a la altura de su historia. O Avilés se mueve ya, o quedará definitivamente fuera de los procesos industriales que están transformando Europa".