La Carriona Rock hace vibrar al barrio avilesino en fiestas

La Carriona vivió ayer el día grande de sus fiestas. El barrio avilesino volvió a vibrar con una nueva edición de La Carriona Rock, su festival de cabecera, que en esta ocasión contó con las actuaciones de grupos como "Catalina Grande, Piñón Pequeño", "Marikonadas las justas" y "Ofensivos". Las cuatro agrupaciones participantes cautivaron al público que llenó el festival.

La cita, que celebró su decimocuarta edición, es ya uno de los eventos más consagrados dentro de la escena musical de la comarca avilesina. También hubo tiempo para un vermú con actuación musical y un largo tardeo.

Al cierre de esta edición se esperaba la actuación de Manolo Kabezabolo, la gran estrella del cartel.

La folixa acaba hoy en La Carriona, con misa de campaña en el parque (13.00 horas), comida de hermandad en el parque (14.30 horas), juegos tradicionales y romería, entre otras actividades organizadas para poner el broche a unas fiestas con las que Avilés dice adiós al verano.