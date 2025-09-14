La Carriona Rock hace vibrar al barrio avilesino en fiestas
La comida de hermandad pondrá hoy el broche de oro a unos festejos que aúnan tradición y modernidad para despedir el verano
N. M.
La Carriona vivió ayer el día grande de sus fiestas. El barrio avilesino volvió a vibrar con una nueva edición de La Carriona Rock, su festival de cabecera, que en esta ocasión contó con las actuaciones de grupos como "Catalina Grande, Piñón Pequeño", "Marikonadas las justas" y "Ofensivos". Las cuatro agrupaciones participantes cautivaron al público que llenó el festival.
La cita, que celebró su decimocuarta edición, es ya uno de los eventos más consagrados dentro de la escena musical de la comarca avilesina. También hubo tiempo para un vermú con actuación musical y un largo tardeo.
Al cierre de esta edición se esperaba la actuación de Manolo Kabezabolo, la gran estrella del cartel.
La folixa acaba hoy en La Carriona, con misa de campaña en el parque (13.00 horas), comida de hermandad en el parque (14.30 horas), juegos tradicionales y romería, entre otras actividades organizadas para poner el broche a unas fiestas con las que Avilés dice adiós al verano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores
- Jesús Alonso compra a su familia el 100% de la ingeniería avilesina IDESA: las claves de la operación
- Luanco crece: nuevo proyecto residencial con 75 viviendas en Peroño
- Corvera rinde honores a sus vecinos ejemplares: 'Os vemos con orgullo
- Este es el esfuerzo de un mileurista en Avilés para pagar el alquiler (y se lleva buena parte de su salario)
- Accidente laboral en Azsa: un trabajador de mantenimiento de una auxiliar pierde un dedo
- Ruiz explicará a los vecinos el plan para rescatar la muralla: la cita será en el Valdecarzana