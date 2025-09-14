Pepa Sanz, cronista de Avilés: "Recuperar la historia me parece bien siempre y cuando la historia no impida cierto tipo de desarrollo"

La historiadora avilesina y cronista oficial de su ciudad natal desde 2014, María Josefa Sanz Fuentes, conocida por muchos por Pepa, suma un nuevo galardón: el próximo jueves, día 25, la también catedrática de la Universidad de Oviedo recogerá en la Sala de Cámara del auditorio Príncipe Felipe de Oviedo el premio "Bordón de los Caminos de Santiago de Asturias" de parte de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado. Será a las 18.30 horas, una hora antes de lo previsto inicialmente. A Pepa Sanz, nacida un 22 de octubre de 1947 en la calle de La Estación (entonces General Zuvillaga), en el corazón de Sabugo, le reconocen de esta forma "su labor pionera e incansable para dar a conocer los itinerarios jacobeos asturianos y su compromiso con el patrimonio cultural de nuestra región".

¿Qué significa para usted recibir el reconocimiento "Bordón de los Caminos de Santiago de Asturias"?

Para mí es algo impensable. Estoy muy agradecida y, al mismo tiempo, me siento un poco sorprendida. Llevo muchos años trabajando en el Camino, pero nunca lo viví como un sacrificio, sino como algo que me apasionaba. Además, siempre lo concebí como un trabajo compartido, colegiado, no como un mérito personal. Por eso me preguntaba: "¿Por qué me premian a mí, si solo hacía lo que me gustaba?". Esa incomprensión inicial dio paso a la gratitud.

¿Cómo empezó su relación con el Camino de Santiago?

Muy cerca de aquí, en Sabugo. En 1954, cuando iba a cumplir unos siete años, recuerdo ver llegar a un grupo de chicos de la parroquia que habían hecho el Camino acompañados por el coadjutor Elías Fernández Espina. Salí con mi madre a recibirlos. Venían destrozados, sin calzado adecuado, con los pies hechos polvo, pero felices, radiantes. Esa escena de alegría, en contraste con el cansancio, me impresionó tanto que pensé: "Algún día yo también haré el Camino de Santiago". Para mí, siendo una niña, Santiago era algo lejanísimo. Años más tarde ese sueño infantil se cumplió.

¿Cuándo hizo el Camino por primera vez?

La primera entrada en Santiago fue el 1 de mayo de 1995. Lo hicimos con un colegio, recorriendo el Camino Primitivo desde Oviedo. Habíamos empezado en el curso 1993-94 y lo terminamos en el 94-95. Aquel día fue muy especial, tanto que mis compañeros, los que me conocían bien, me repetían sin parar: "¿A dónde vas, Pepa? ¡A Santiago!". Desde entonces he llegado a Santiago muchas veces más, la última hace pocos días, y siempre siento ese cosquilleo, esa emoción. Incluso cuando voy por trabajo, con la Academia Xacobea, entrar a la ciudad como peregrina es diferente. Es único.

¿Tiene un Camino preferido entre los que ha recorrido?

Sí, el Primitivo. No solo porque fue el primero que recorrí, sino porque fue el primero en el que trabajamos una pandilla de locos para recuperarlo. Éramos un grupo de amigos que salíamos con tijeras de podar, que yo aún conservo, y "focetines" para limpiar la maleza, cuando aún nadie se ocupaba de los caminos. Ahora no se puede cortar una caña sin pedirlo, pero se encarga la administración. Recuerdo el hallazgo de un tramo oculto bajo la vegetación, donde apareció una calzada romana reformada en época medieval. Ese tramo es hoy uno de los más fotografiados.

¿Qué salud diría que tiene ahora el Camino de Santiago?

Como algo muy humano: tiene una buena salud, pero a veces excesiva, como cuando uno come demasiado. Hay tramos, como el de Sarria a Lugo, que están saturados de peregrinos porque ahí se concentran los cien kilómetros mínimos para obtener la Compostela. Yo esto lo comparo cuando en Sevilla hablan de una "bofetá" de calor. Pues en Melide, por ejemplo, hay "bofetá" de gente. A su vez cada vez más caminantes, sobre todo extranjeros, muchos de ellos matrimonios jubilados, atraídos desde que estos caminos también fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.

¿Y en qué situación está el Camino en Avilés?

Francamente buena. Yo asistí al nacimiento del Camino de la Costa y desde el principio Avilés ofreció una acogida excepcional. Se creó una pequeña asociación que tenía su sede en la sidrería El Rinconín, en González Abarca, muy activa, con gente muy comprometida, y el Ayuntamiento se implicó pronto. Es cierto que hay entrada por la zona industrial y que hay tramos degradados, pero eso pasa en casi todas las ciudades grandes. Lo importante es que el casco histórico de Avilés ofrece un marco precioso al peregrino, y además contamos con un albergue ejemplar, muy bien valorado por quienes lo visitan. Ahora se va a hacer una obra, y seguirá habiendo albergue entre tanto en el edificio Fuero en una temporada más floja. En Sabugo, por ejemplo, a las siete y media de la mañana están sellando credenciales de salida. Y los hosteleros y hoteleros confirman que hay peregrinos. La gente piensa que si no duermes en albergue no eres peregrino: antes los albergues eran para pobres peregrinos; el resto tenían alberguerías que serían los hoteles de ahora y las ventas, que aún queda alguna.

Cambiando de tercio, y centrados en Avilés. ¿Qué opina del rescate de la muralla?

Creo que va a tener un impacto importante. La gente pregunta: ¿dónde están las torres? Se piensa en la de Lugo, en la de Ávila... Pero la muralla de Avilés, más que una muralla defensiva, lo que hacía era marcar el terreno de un Fuero, de una población aforada. Esto ha pasado en todas las poblaciones aforadas por Alfonso X. Todo lo que sea recuperar la historia me parece bien siempre y cuando la historia no impida cierto tipo de desarrollo. Hay que hacer convivir las cosas.

¿Entonces hay que equilibrar la modernización de la ciudad con la preservación del a identidad?

Exacto

Hablando de patrimonio, ¿qué elementos de Avilés cree que deberían recuperarse o valorarse más?

Tenemos, por ejemplo, hablando de edificios, un patrimonio modernista espectacular, lleno de casas y palacetes que muchas veces pasan desapercibidos porque la gente va mirando el suelo en lugar de mirar hacia arriba: en la calle de La Muralla, San Francisco, La Fruta, algo de Rivero...

¿Qué opina de la recuperación con fines turísticos de edificios tan emblemáticos como el Colón o el palacete llamado de Josefina Balsera?

Este palacete de no tener este uso se perdería. Yo sé, como parroquiana de Sabugo, lo que costaba mal mantener aquello porque no había fondos por ejemplo para arreglar la cristalera emplomada de la escalera principal. Que lo hayan comprado personas de garantía para hotel de cinco estrellas de categoría especial me parece un espaldarazo para Avilés y para el edifico. En el Colón, que lo primero que hayan desmontado sea la galería, es una maravilla, es un emblema de Avilés. Entonces que una empresa recupere el viejo café Colón donde ya había hostelería en el bajo y en el primero, es una maravilla. Luego arriba parece que serán apartamentos. Hay gente que viene a Avilés por trabajo dos meses, o por lo que sea, y que necesita estos espacios. A mi me escandaliza que se utilicen para uso turístico las antiguas casas protegidas, casas que se necesitan para otros usos, que necesitamos para vivir en Avilés, para fijar población.

Como cronista, ¿qué legado le gustaría dejar a las generaciones futuras?

Me gustaría que conocieran Avilés en toda su extensión, no solo el centro. Que comprendieran que Avilés vive ahora de lo mismo que en sus orígenes: del puerto y de la industria, pero que también ha sabido convertirse en un referente cultural. Tenemos un pasado industrial que marcó nuestra historia, pero al mismo tiempo un patrimonio arquitectónico, artístico y cultural que nos diferencia. Avilés no es solo el "cogollín", es Llaranes, La Luz, Versalles, Miranda... Y todo eso forma parte de su identidad. En pocos sitios encuentras como aquí dos cascos históricos medievales separados en su día por una marisma. Tenemos dos parroquias medievales, soportales…

¿Hablaba de Avilés como referente cultural?

Avilés siempre fue una ciudad con vocación cultural. Yo venero, por ejemplo, a la Escuela de Artes y Oficios. Tenemos música, coros, la Filarmónica, la famosa Biblioteca circulante, la Casa de Cultura y las sucursales… Tenemos el Centro Niemeyer. ¿Qué población en España tiene tres salas de teatro en activo? El Palacio Valdés, la Casa de Cultura, el Niemeyer… La base de la cultura son también los colegios, los institutos. También es muy relevante la actividad deportiva. La actividad es impresionante. A veces, incluso, se está llegando a la hipertrofia con varias cosas el mismo día y a la misma hora. Avilés es una ciudad muy especial.

Si tuviera que resumir Avilés en una sola palabra, ¿cuál sería?

Vida. Avilés siempre fue vida para sus habitantes y para los que llegaron de fuera. Lo sigue siendo ahora, porque es una ciudad que combina tradición, cultura, industria y hospitalidad. Aquí siempre hay algo que hacer, siempre hay actividad. Y para mí, Avilés es, sencillamente, vida.