La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos

La ejecución de la gran planta de Windar Renovables en el Puerto de Avilés (antigua de Alcoa) está en el aire. La multinacional de origen avilesino tiene previsto iniciar en unas semanas las demoliciones, pero esto no significa que a continuación se ejecute el proyecto de adaptación de las instalaciones para la fabricación de los gigantes eólicos. La paralización del mercado tanto en Estados Unidos como en Europa hacen inviable a día de hoy la inversión, que en conjunto alcanza los 140 millones de euros.

La multinacional de origen avilesino ya había presentado el proyecto de demolición hace meses, presupuestado y con plazos de ejecución. El Ayuntamiento de Gozón ya le ha concedido la licencia, y el de Avilés lo hará en unas semanas. La compañía prevé que las obras se prolonguen un mínimo de seis meses. Lo que no está decidido es si entonces, aproximadamente en el verano de 2026, seguirá adelante con el proyecto o lo paralizará.

Windar Renovables anunció el viernes por sorpresa a los trabajadores de su filial Windar Wind Services que prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla. Se trata de una planta ubicada en Gijón que ya entró en dificultades el año pasado. Para salvar los empleos, la compañía trasladó a unos 40 profesionales a las instalaciones que comparte con Navantia en Fene (La Coruña), otra media docena a su planta de México, y otros a las instalaciones de Avilés. Pero ahora ya no tiene carga de trabajo. Los despidos afectarían, en principio, a unos 70 trabajadores, aunque el impacto real y las condiciones se empezarán a negociar previsiblemente el próximo día 22.

La multinacional avilesina no explicó las razones del ERE, pero es vox populi que el mercado de los parques eólicos marinos (offshore) está completamente paralizado tanto en Estados Unidos como en Europa, que además está siendo invadida por la competencia asiática, especialmente por China. Pero era al otro lado del Océano donde estaban previstas las grandes inversiones, que Windar tenía planificadas cuando adquirió las antiguas naves de Alcoa para construir en ellas los colosos que se instalarían en la costa este estadounidense.

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de paralizar los parques eólicos marinos New England Wind 1 y 2, situados frente a la costa de Massachusetts, ha sido el golpe decisivo a una difícil situación que ya se empezó a detectar a finales de 2023 y que ahora deja gravemente herido a Windar. Se trataba de un proyecto millonario y la fabricación debía comenzar a finales de este año.

Con este panorama, el gran proyecto de Windar en Avilés tiene muchas posibilidades de ser paralizado.

Las subvenciones

La compañía había presentado su propuesta a la convocatoria de subvenciones de Transición Justa, que el Consejo de Gobierno del Principado aprobó a principios de este mes concediéndole la mayor cuantía: 27,1 millones de euros sobre un total de 140 subvencionables.

Windar, como el resto de empresas, no ingresará ese dinero hasta que no ejecute el proyecto y se justifique la inversión. Esto significa que tendrá que hacer frente a los costes con sus propios fondos. O paralizarlo hasta que se despejen los nubarrones que se ciñen sobre los parques eólicos marinos.

Las naves, ubicadas en la margen derecha del Puerto de Avilés, están pensadas para fabricar torres gigantes y monopiles XXL (las subestructuras de transición) para instalaciones eólicas marinas flotantes, con una altura que igualarán a la torre de la Universidad Laboral de Gijón y superarán en 50 metros la de la catedral de Oviedo.

Para dar cabida a esas dimensiones, la compañía deberá demoler algunas de las antiguas instalaciones, además de los depósitos ubicados frente a las naves.