La razón por la que rehabilitar el café Colón costará el doble del presupuesto inicial

La inversión final que el constructor asturmexicano Marcelino Álvarez tiene previsto realizar en el edificio del Café Colón –que adquirió en 2022– será de seis millones de euros. Este es, al menos, el cálculo que el empresario ha hecho a catorce meses vista de la consclusión de los trabajos de restauración que está llevando a cabo desde comienzos de marzo, que fue cuando comenzó el desmontaje de la emblemática terraza de hierro entre la calle de la Muralla y la plaza de Pedro Menéndez, la de todas las colecciones de fotografías antiguas de Avilés.

El edificio en restauración más que centenario –se levantó a comienzos del siglo XX y muy pronto se convirtió en centro de reuniones y de esparcimiento social de un Avilés que, en aquellos días, soñaba con parecerse a una ciudad de veraneo como San Sebastián que a un núcleo de industria más dura– cuenta con un proyecto de rehabilitación que firma el arquitecto Javier Arbesú.

Desmontaje

Álvarez explicó que "actualmente el edificio se encuentra en proceso de desmontaje interior". Para llegar a este punto, añadió, se hubo que ejecutar "un apuntalamiento especial de la fachada, que garantiza la estabilidad del conjunto y la seguridad del vaciado interior".

Como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, los propietarios del Colón han decidido preservar "el casetón de coronación, un elemento original que se logró salvar gracias a la pericia de la empresa responsable del desmontaje", explicó Álvarez.

En los próximos dos meses –antes de que termine el año– los dueños tienen previsto concluir el desmontaje para, inmediatamente después, "comenzar la excavación parcial del sótano". Y es que el antiguo Café Colón, explicó Álvarez "disponía de un pequeño sótano de servicio que será ampliado para acoger instalaciones técnicas y espacios auxiliares destinados al funcionamiento del futuro edificio".

Según Marcelino Álvarez, "los plazos se están cumpliendo fielmente al cronograma establecido con técnicos y constructora. Se estima que la construcción finalizará en un plazo de 14 meses", esto es, en la Navidad del año que viene.

La siguiente etapa será la de la decoración, amueblamiento e instalación de servicios turísticos.

El interior del edificio del Café Colón, al desnudo / Miki López

Restaurante

La planta baja que albergó el histórico Café Colón Marcelino Álvarez lo quiere destinar a restaurante. "Es la parte más compleja del proyecto, pero también la más ilusionante", reconoció el empresario asturmexicano.

El planteamiento de Álvarez es "crear un establecimiento de referencia, con identidad propia, que aporte valor tanto al edificio como a la ciudad". Y añadió: "El objetivo es que sea un lugar abierto a todos los avilesinos, no solo para los turistas, con un concepto gastronómico accesible y de calidad".

Y concluyó a este respecto: "Todavía tenemos un año por delante para definirlo con detalle, pero ya estamos en conversaciones con restauradores que puedan aportar la experiencia y el enfoque adecuados", desveló el promotor.

En Imágenes: el interior del Café Colón de Avilés / C. A.

Turismo

La intervención del Colón se desarrolla en paralelo a otras promociones vinculadas al turismo: la recuperación de la casa de Eladio Muñiz o el hotel Palacio de Avilés. "Nuestra inversión es distinta: cada apartamento contará con unos 70 metros cuadrados, lo que permitirá al cliente no solo pernoctar, sino disfrutar de una estancia prolongada con todas las comodidades de un hogar y los servicios de un hotel".

Respecto a la oferta hotelera de la ciudad, apostilló: "Este año se ha demostrado que, de haber existido más capacidad hotelera en Avilés, se habría absorbido sin problema. Aunque el turismo sigue siendo estacional, confío en que los viajes por negocios y la extensión de la temporada ayuden a consolidar una ocupación estable que garantice la continuidad del negocio", destacó el asturmexicano.