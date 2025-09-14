Tsunami de bicis en Corvera y música para la fiesta de prao más grande

Corvera está viviendo su fin de semana más importante del año, y ayer sus calles dieron buena fe de ello. Primero, con un tsunami de bicicletas que inundó gran parte del concejo. De tarde, con un "Corvera Sound" que puso el toque urbano, con ocho horas de la mejor música urbana, reggaetón y electrónica. Y eso no es todo, porque hoy se celebra la multitudinaria comida en la calle, que ha roto el récord de participación con más de 4.000 personas inscritas.

A la izquierda, un momento del concurso de escanciadores. A la derecha, participantes en la marcha cicloturista por el concejo.

La jornada festiva de ayer arrancó con una marcha cicloturista que superó el millar de participantes. El pelotón arrancó desde la plaza de Los Maestros, en Las Vegas, para luego realizar un recorrido de cerca de 12 kilómetros que terminó en el prao de la fiesta.

Para el tardeo, los corveranos apostaron por el Corvera Sound, un festival donde se escucharon alguno de los temas de moda y que se alargó hasta las dos de la madrugada. Además, para aquellos que siguiesen con ganas de fiesta, a las 23 horas arrancó la segunda de las verbenas, que corrió a cargo de una discomóvil y de la orquesta Panorama City.

Hoy se celebra el día grande de las fiestas de Corvera, con la tradicional comida en la calle que este año es de récord: 4.212 personas se han inscrito, cerca del 25% del total de la población del concejo, lo que supone la mayor participación de la historia de la cita. Hasta ahora, el número máximo de participantes había sido de 4.050. Además, todo hace indicar que el tiempo acompañará, lo que ha hecho que más corveranos e invitados se haya animado.