Avilés apura el suelo edificable: estas son las zonas (en el corazón de la ciudad) con nuevas promociones

Avilés crece en número de viviendas de nueva construcción, un paso adelante en una ciudad donde el suelo para nuevas promociones escasea, según llevan ya tiempo advirtiendo los constructores. El Ayuntamiento de Avilés avanza, en concreto, en la tramitación urbanística previa en dos zonas: Emile Robin-Los Telares y Dolores Ibárruri-González Abarca; es decir, en el corazón urbano, en Sabugo y El Quirinal.

Por un lado se ha aprobado de manera definitiva el proyecto de reparcelación del área de planeamiento específico entre la calle Emile Robin y la avenida de Los Telares; por otro, se ha aprobado inicialmente el estudio de detalle correspondiente a la calle Dolores Ibárruri, según los datos facilitados ayer por el gobierno local.

Emile Robin

El área de planeamiento específico Emile Robin-Los Telares es uno de los ámbitos incluidos en el Plan especial de mejora y reforma interior del casco histórico de Avilés, que comprende el número 1 de la avenida de Los Telares y el número 17 de la calle Emile Robin. Ambas propiedades, que suman 1.453,50 metros cuadrados, según datos municipales, quedan ahora unificadas en una sola finca tras la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. El edificio estará distribuido en tres plantas y bajocubierta, respetando la fachada preexistente -de 1879- y reconstruyéndola allí donde su mantenimiento no haya sido posible. La promotora prevé construir 15 viviendas –ya a la venta, con compra sobre plano– como adelantó hace casi un año este diario. El edificio se trata de un inmueble incluido en el catálogo urbanístico de Avilés. En la parcela está, por ejemplo, la conocida como fuente de Figueroa "sepultada" entre los matorrales que ocupan la trasera del edificio y que forma parte del catálogo urbanístico con un nivel de protección muy alto. El Proyecto Básico será remitido a Cultura para la tramitación de la autorización correspondiente del Consejo del Patrimonio Cultural y la sociedad promotora podrá solicitar la pertinente licencia de obra.

"La próxima ejecución de esta actuación permitirá la recuperación de un ámbito en una ubicación estratégica. Asimismo, supondrá un avance más en la transformación urbana experimentada en los últimos años por el entorno del parque del Muelle", avanzan desde el Ayuntamiento.

Quirinal

En el área ubicada en Dolores Ibárruri, el estudio de detalle que el Ayuntamiento aprueba inicialmente ordena el ámbito sin variar su superficie (3.658 metros cuadrados ubicados entre las calles Dolores Ibarruri, González Abarca y la carretera AS-320) ni su edificabilidad total (12.549 metros cuadrados), pero sí el reparto de alturas y edificabilidades, dando lugar a cuatro lotes con alturas que oscilan entre las nueve y las once plantas, incluyendo la planta baja y el ático o bajocubierta, con volúmenes que se adaptan a la pendiente del terreno.

Los espacios libres entre los edificios se tratarán como patios escalonados de transición entre el nivel de la calle Dolores Ibarruri y la calle González Abarca, permitiendo el uso bajo rasante como garaje y el superior como espacio libre privado, incluyendo zonas verdes. La construcción se podrá llevar a cabo en cuatro fases, correspondientes a cada uno de los cuatro lotes en los que se divide el ámbito.

Esta actuación se someterá ahora a un periodo de información pública durante un mes tras la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Transcurrido el mismo se resolverán las alegaciones presentadas, si las hubiera, y se elevará al Pleno municipal para su aprobación definitiva, paso previo a la solicitud de la licencia de obras.

Además de completar la trama urbana en esta zona entre El Quirinal y Valgranda, la ejecución de esta actuación permitirá, según fuentes municipales, completar la urbanización tanto de la calle Dolores Ibárruri, en su margen impar, como del tramo de la carretera AS-320 que bordea este ámbito, lo que redundará en una mejora significativa del tránsito peatonal en la zona.