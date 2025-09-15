La Carriona come en el parque y bate récord de participación

Pocos faltaron a la cita y nadie quedó con hambre: así se podría resumir lo que ocurrió ayer en el barrio avilesino de La Carriona, que coincidiendo con el último día de las fiestas celebró una comida de hermandad en el parque que batió récord de participación.

Ambiente en el parque de La Carriona.

La asociación vecinal "La Xunta", que está detrás de la folixa, tenía inscritas a 390 personas, pero la participación fue mucho mayor. La Carriona se llenó. Y mientras sonaban "Ari y Rubén" volaron empanadas, tortillas y bollos preñaos de un extremo a otro de las mesas, colocadas en el parque del barrio avilesino.

Un vecino recogiendo una ración de paella.

En La Carriona se reunieron familias al completo y muchos grupos de amigos que aprovecharon la celebración para despedir un verano que llega a su fin. En el barrio se sirvieron raciones de paella. También hubo mucha comida de "traje": "Yo traje ensaladilla rusa, y yo traje patatitas y bolsas para picar", decían unas comensales que se protegían del sol mañanero bajo una carpa.

Entre los asistentes había caras de sueño, bastante ojera. Pero eso no impidió reunirse alrededor de las mesas, e incluso dar buena cuenta de algún que otro culín. Y es que la noche había sido larga y multitudinaria: el festival La Carriona Rock llevó al barrio a "Marikonadas las justas", "Ofensivos", "Catalina grande, piñón pequeño", "Linaje" y al mismísimo Manolo Kabezabolo. "Hubo mucha gente, muchísima", afirmó Fran Mora, vinculado al colectivo vecinal. Valoró también el homenaje que se le hizo a un vecino fallecido hace poco tiempo.

La sobremesa fue musical, y larga. Tanto que muchos empataron la comida con la tarde, animada por Dj Octavio. Hubo también juegos para los niños. Por la noche Cabaret y, de nuevo Octavio, pusieron el broche de unas fiestas en el ocaso del verano. n