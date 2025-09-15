"Las dragonas" de Trasona: deporte, salud y convivencia

Las "dragonas" del BCS (Breast Cancer Survivor) son mujeres que saben lo que es que un cáncer les crezca en el pecho. Son supervivientes. También deportistas que palean en un barco con forma de dragón y que ayer compartieron entreno en su "casa", en el pantano de Trasona, con la consejera de Salud, Concepción Saavedra; Rut Palacio, directora de Atención Sanitaria y Arancha Muñoz Mancisidor, directora de Enfermería. Fue una jornada de deporte, salud y convivencia que sirvió para poner en valor el trabajo en equipo y la importancia del ejercicio físico en la prevención y recuperación de enfermedades.

Uno de los problemas que amaina el "Dragon Boat" es el linfedema, un efecto secundario del cáncer de mama que se caracteriza por una hinchazón de las extremidades. Saavedra valoró el esfuerzo de las deportistas y señaló: "Remar es un deporte inclusivo. En los años 90 ya se vio que era importante en la rehabilitación del cáncer porque previene y evita el linfedema". En Corvera el "Dragon Boat" tiene, además del grupo BCS, otras categorías.

Esta modalidad de piragüismo tiene su origen en China hace dos mil años. La embarcación cuenta con doce o veintidós palistas, dependiendo de la especialidad, y dentro de la tripulación hay una persona que dirige el ritmo de la palada y otra que lleva la dirección del barco. Como en la mayoría de competiciones de piragüismo la competición consiste en recorrer una determinada distancia en el menor tiempo posible. La embarcación no pasa desapercibida pues se asemeja a la forma de un dragón chino.