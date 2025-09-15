Fallece Jesús Alberto Campa, padre del secretario del PSOE de Avilés

Jesús Alberto Campa, padre del secretario general del PSOE de Avilés y portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Manuel Ángel Campa, falleció este domingo a los 87 años de edad. Durante su etapa en activo, antes de la jubilación, fue trabajador de la rula de Avilés y también militante socialista, siendo miembro destacado en la asociación Tierno Galván.

La capilla ardiente permanece instalada desde este lunes la sala 4 del tanatorio de Avilés y su funeral está previsto que se celebre este martes, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, tras lo que recibirá sepultura en el cementerio de San Cristóbal de Entreviñas. Casado con Dorita Menéndez Rodríguez, Jesús Alberto Campa deja dos hijos, Manuel y Alberto y dos nietas, Nora y Sofía, además de sus dos hijas políticas Alicia Peña y Marcia Helena Rodrigues.

La familia recibió desde primera hora de este lunes numerosas muestras de cariño para acompañarles ante tan sensible pérdida.