Herido un motorista en Avilés, al caerle encima una gran rama cuando estacionaba en una calle de Villalegre

Casi resulta aplastado por la rama de un árbol cuando aparcaba su motocicleta en la calle Narváez, en el barrio de Villalegre. Sucedió el pasado sábado, a las 13.20 horas, cuando agentes de la Policía Local de Avilés intervinieron en un accidente de tráfico producido por el desprendimiento de varias ramas de un árbol en la citada calle. El conductor resultó lesionado en un hombro por el efecto de la caída del ramaje. Se hizo necesaria la colaboración del servicio de Bomberos de Asturias para asegurar el paso de los peatones por la zona, a la espera de una posterior actuación por parte de las brigadas municipales. El varón afectado planteó gestionar por sus propios medios una atención sanitaria posterior en un centro sanitario.

Además, agentes del cuerpo local intervinieron el día anterior, a las 09.30 horas, en un accidente de tráfico sucedido en la Travesía de El Torno, al producirse el atropello de una vecina de Avilés de 55 años que cruzaba la calzada fuera de un paso habilitado, por parte del conductor de un turismo. A consecuencia del suceso, la mujerresultó herida con un golpe en la cabeza, siendo trasladada al Hospital de San Agustín por medio de una ambulancia.

El mismo sábado, pasada la una de la tarde, la Policía Local colaboró con el servicio de Bomberos de Asturias, en las labores de extinción llevadas a cabo para sofocar un pequeño incendio de matorral surgido en las inmediaciones de las vías del tren a su paso por el poblado de la Maruca, según se refleja en la imagen que se incorpora, que no llegó a producir daños personales ni materiales de importancia. Y, a quince minutos de la medianoche, se realizó una nueva intervención, tras ser detectada una acumulación importante de humo en torno a un edificio de la calle Palacio Valdés. El suceso, que finalmente respondió al funcionamiento anómalo de un electrodoméstico que se encontraba en el interior de una de las viviendas, no llegó a producir daños personales ni materiales de especial relevancia.

Alcoholemias al volante

El pasado fin de semana también fue activo en la deteccíón de automovilistas en las carreteras de la comarca que conducían bajo los efectos del alcohol. La primra intevención, en la que tomaron parte agentes de la Policía Local de Avilés, fue el sábado, a las 20.05 horas, cuando se detuvo por un delito contra la seguridad vial a un vecino de Castrillón de 47 años, por conducir un turismo bajo los efectos de alcohol y drogas. Arrojó sendos resultados positivos, tanto a las pruebas de alcoholemia, con mediciones de 0,96 y 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, como a la salival indiciaria de drogas, al ser detectada presencia de cocaína en su organismo. La intervención tuvo origen en el comunicado recibido en la sala del 092 informando de un turismo que circulaba procedente de Trasona con una rueda pinchada y con daños en el retrovisor del mismo lado. El inmediato despliegue de dotaciones efectuado permitió localizar al conductor investigado, que se encontraba circulando con el vehículo en cuestión por la Avenida de los Telares, con indicios evidentes de encontrarse bajo los efectos de las sustancias aludidas.

Pasadas las dos de la madrugada del domingo, el detenido fue un vecino de Avilés de 42 años, que fue sorprendido conduciendo un turismo por la Calle Cristóbal Colón, careciendo de permiso de conducir, al constarle privado del mismo por decisión judicial del Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, hasta enero de 2027. La intervención tuvo su origen al ser detectado que el vehículo conducido carecía del correspondiente seguro obligatorio en vigor. La intervención tuvo lugar durante la relación de un punto de verificación de alcohol y drogas llevado a cabo en el límite del municipio con Corvera, en plenas celebraciones este pasado fin de semana.

A las ocho de la tarde, los agentes del cuerpo local intervinieron asimismo en un accidente de tráfico sucedido en la calle Río San Martín. Aunque en el incidente no se constaban lesionados, sí hubo daños materiales. El conductor causante del accidente fue detenido por un delito contra la seguridad vial por arrojar un resultado de 0,59 y 0.57 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Y, a la una menos cuarto de la madrugada de este lunes, el arrestado fue un vecino de Corvera de Asturias, de 62 años, que conducía un vehículo de motor con una tasa de alcohol de 0,68 y de 0.66 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La intervención tuvo lugar durante la relación de un punto de verificación de alcohol y drogas llevado a cabo en el límite del municipio con Corvera debido a las fiestas.