El Instituto Nebrija del Español debuta en Avilés con 22 alumnos franceses

Léane Lavie es francesa. Vive a algo menos de una hora de París. Pero ahora ha trasladado su residencia a Avilés, y no por casualidad: participa en el primer curso de español que imparte en la ciudad, en el palacio de Maqua de la calle de La Cámara, el Instituto Nebrija del Español que dirige Pilar Alcover. En este curso están matriculados un total de 22 alumnos, todos franceses, que pasarán los próximos meses en Avilés. Su objetivo:aprender español en lo que llaman un «curso puente» para, después, matricularse en algún grado previsiblemente en una universidad española. Casi todos los alumnos están interesados en la rama de Ciencias de la Salud. Léane Lavie, por ejemplo, quiere ser odontóloga.

Bienvenida oficial

Esta mañana Pilar Alcover inauguró oficialmente el curso acompañada por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín:«Esta es la primera piedra de un proyecto que deseamos que sea muchísimo más grande, pero también es verdad que es una primera piedra que nos hace mucha ilusión y toma el testigo a un proyecto que tenía Avilés que son los cursos de español».

Alumnos de la Nebrija, esta mañana en Maqua. / Luisma Murias

La previsión, según Alcover, es que los alumnos reciban las clases del primer trimestre en Maqua. «Luego veremos si continuamos aquí o si podemos tener disponible un edificio en la plaza de Álvarez Acebal que estamos pensando habilitar para los cursos de español». Aese edificio –utilizado por alumnos del conservatorio Julián Orbón hasta hace solo unos meses– es donde la Nebrija quiere llevar temporalmente su grado de Enfermería, aún pendiente de trámites administrativos en el Principado. «Tenemos la ilusión y la esperanza de que esos trámites sean rápidos, pero no sabemos nada», dijo Pilar Alcover. A esto Mariví Monteserín se mostró convencida de que la Nebrija abrirá las puertas del grado de Enfermería el próximo curso en Avilés, de acuerdo a las fechas previstas.

En cuanto a la enseñanza de español, la Alcaldesa de Avilés aseguró que la ciudad «se adecua perfectamente para hacer la inmersión en la lengua porque tiene un tamaño perfecto, un casco histórico amigable».

Surf y golf

«Cada persona, cada comercio, cada restaurante (...) se puede convertir en un aliado para la inmersión en el español. Es además una ciudad muy cómoda con una actividad cultural muy intensa y actividades en el entorno muy atractivas: se puede ver un oso y bañarse en una playa en el mismo día. Así que hoy (por ayer) es el inicio de algo llamado a crecer», señaló Monteserín que resaltó la importancia de la comarca en el proyecto. No en vano el surf en Salinas ya se ha colado en la programación del Instituto Nebrija del Español y Monteserín avanzó ayer que también el golf, en Corvera.

Ahora a los chicos y chicas recién llegados a Avilés –rondan la mayoría de edad– les esperan dos cuatrimestres por delante. En este tiempo aprenderán o mejorarán su nivel de gramática, vocabulario y ortografía, y lo harán con clases teóricas y mucho más. Lo explicaba así la alumna Léane Lavie: «Este curso es importante porque vamos a descubrir el español de muchas maneras».