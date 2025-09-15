Monteserín, sobre la situación de Windar: "Está afectada por política estrambótica del presidente de EE UU"
"Estamos preocupados, hablando con la empresa y viendo como ellos buscan nuevos mercados en vista de que el mercado norteamericano ahora mismo corre peligro", declaró la regidora
Myriam Mancisidor
"Windar está afectado por política estrambótica del presidente de Estados Unidos que está repercutiendo en el mundo y Europa", subrayó este lunes la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, tras conocerse este pasado viernes que la empresa va a presentar un expediente de regulación de empleo (ERE) para su filial Windar Wind Services.
"Reducir energía verde por apostar otra vez por energías sucias como es la petroquímica es un paso atrás en la humanidad y afecta a todos en términos de sostenibilidad del planeta. Ahora mismo a Avilés no afecta: estamos hablando de una planta de la Coruña que tenía otras características, producto obsoleto y había que conseguir más mercado para transformar aquello en otros productos", dijo la regidora avilesina. "En Avilés podrá, a lo mejor, ralentizarse un poco pero no nos va a afectar", insistió mariví Monteserín. Y abundo: "Sí es importante denunciar la maldición de tener un presidente en EE UU que va en contra del futuro y afecta a los que apostamos por el futuro y por la energía verde".
La Alcaldesa declaró que "aunque no afecta a Avilés por ahora, sí estamos preocupados, hablando con la empresa y viendo como ellos buscan nuevos mercados en vista de que el mercado en EEUU ahora mismo corre peligro".
