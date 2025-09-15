El paso del intento de suicidio a "ángel de la guarda" contra el alcoholismo

"Yo llegué a tener una botella de whisky en el trabajo. Incluso llegué a tener un intento de suicidio, estuve 24 horas técnicamente muerto. Ahora cuento mi historia para tratar de ayudar a los que estén pasando por algo similar. Si yo pude salir cualquiera puede hacerlo", cuenta José Carlos, nombre ficticio para mantener el anonimato. Esta semana se celebra el 90 aniversario de Alcohólicos Anónimos, asociación que lleva cerca de sesenta años instalada en la comarca de Avilés. Ahora, según cuenta, se está viviendo un repunte entre las mujeres que sufren esta enfermedad, aunque, como advierte, nadie está libre de pasar por algo así.

En la asociación de Avilés la atención está presente las veinticuatro horas. Además, hay cuatro grupos que hacen que todos los días haya una reunión, para dar facilidades a quienes necesiten ayuda. "El que tenga un problema con el alcohol lo puede solucionar. En la asociación te hacen ciertas preguntas para tratar de encajarte en el grupo que te venga mejor, ya sea por tu disponibilidad o por tu perfil", explica José Carlos, que lleva más de 20 años dentro de Alcohólicos Anónimos.

"El alcoholismo es algo de lo que nunca te curas, por eso se debe seguir yendo a las reuniones. Somos una comunidad de autoayuda, por lo que estar y escuchar también te ayuda, además de que tú ayudas también con tu testimonio", afirma.

"Yo empecé a beber con 14 años y, con ello, a tontear con las drogas. Todo fue a más. Cada vez toleraba mejor el alcohol, por lo que para estar borracho cada vez necesitaba más y más. Yo siempre echaba la culpa a la última copa. Cuando entré en Alcohólicos Anónimos entendí que la culpa no la tenía la última, que era la primera. Sin ella no había ni segunda ni tercera", detalla José Carlos. "Para mí era tocar el alcohol y abrir la caja de Pandora", añade.

Y es que llegó a punto que desaparecía durante días de su casa. "Por donde pasaba no crecía la hierba", dice. Hasta que un día su cabeza hizo clic. "Hay veces que tienes un momento de lucidez, que te miras al espejo y te das cuenta de que estás matando tu vida. La gente piensa que eres libre, pero la realidad es que eres preso de una sustancia", apunta.

Su momento más bajo fue cuando estuvo 24 horas técnicamente muerto tras un intento de suicidio. A pesar de la gravedad de lo sucedido, él seguía convencido de que podría controlar al alcohol. "No me daba por vencido. Quería aprender a beber. Pero, como siempre digo, en el momento que pasas una línea imaginaria ya no hay marcha atrás. No hay manera de controlarlo", sostiene.

Ahora es un habitual de las reuniones de Alcohólicos Anónimos e intenta que sus vivencias sirvan para ayudar al resto. "Es algo egoísta hacia mí, porque también me ayuda a mí mismo a seguir recuperando", relata. E insiste. "Si uno quiere, hay solución. Merece la pena que aquel que piense que tiene un problema se acerque el próximo día 20, que escuche lo que decimos y haga examen de conciencia". "Si yo pude, y más importante, sigo pudiendo, cualquiera puede", asevera José Carlos.