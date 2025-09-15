San Juan de la Arena ya tiene cartel de San Telmo: fiestas a partir del día 26
El cartel comienza con "Holi party" y juegos infantiles e incluye verbena y romería
La Asociación Cultural Arenesca de Festejos ya tiene el programa de las fiestas de San Telmo, una "folixa" con la que se da por finalizado el verano en la comarca desde San Juan de la Arena. No en vano las fiestas se celebrarán del viernes, 26 de septiembre, al domingo, día 28.
Habrá el viernes "Holi Party" y juegos infantiles (18.00 horas) y concierto con "Sones de Mar" (20.30 horas). El sábado será la gran verbena amenizada por el Dúo Eleven y la Marco disco Danky.
El domingo, último día, habrá misa (12.00 horas) y a continuación procesión marinera en honor a los fallecidos, sesión vermú con el Grupo Marfil y también romería.
