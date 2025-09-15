Temor en las auxiliares por el impacto de la falta de proyectos en Windar

La paralización de los proyectos para construir grandes parques eólicos marinos (offshore) no afecta única y exclusivamente a Windar Renovables, sino que el impacto va mucho más allá en la economía de la comarca de Avilés y de Asturias. El gran temor extendido es que a los 70 despidos que va a negociar la multinacional se empiecen a sumar los de sus empresas auxiliares, que suman en conjunto cientos de empleos. También habrá que ver en qué medida la caída de las exportaciones de la compañía afectará a los tráficos del Puerto de Avilés.

Windar Renovables cuenta con una plantilla total que supera de media los 1.700 empleados en el conjunto del grupo. Es decir, en España Francia, India, Brasil y México, pero más de la mitad se concentra en territorio nacional y fundamentalmente en Asturias.

Líder mundial

La multinacional de origen avilesino es líder mundial en la fabricación de torres eólicas onshore (tierra) y offshore (mar), y la única que fabrica todos los tipos de cimentaciones marinas que existen en el mercado. El pasado viernes anunció por sorpresa que prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondría, en principio, el despido de cerca de 70 trabajadores en su filial Windar Wind Services, ubicada en Gijón.

Las razones de la compañía son las mismas, pero agravadas, que cuando negoció y pactó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta diciembre de 2026: la decisión del presidente de Estados Unidos de paralizar todos los proyectos de parques eólicos marinos, la competencia asiática, especialmente la de China, sin que la Comisión Europea adopte medidas proteccionistas, y la paralización de parques eólicos terrestres y marinos también en el continente europeo.

El día 22

De momento, Windar ha ido salvando la situación al coincidir el periodo estival y la gestión de las vacaciones. Pero no se sabe cuánto aguantará. Distintas fuentes coincidieron ayer en señalar que "antes no se daba abasto en el Puerto (de Avilés) con la carga de trabajo, y hace un tiempo que el ritmo está bajando, sobre todo en expediciones". Eso sí, también aseguraron que "nadie imaginaba que pudiera haber despidos".

El inicio de las negociaciones para el ERE en la instalación gijonesa de Windar Wind Services está previsto para el próximo día 22. Pero la tensión ya se ha extendido a otros ámbitos.

Las fuentes consultadas señalaron que "en las auxiliares están temblando, porque si la compañía que suministra trabajo no tiene pedidos, eso va aguas abajo. Se está hablando de muchas empresas que, de manera directa o indirecta, trabajan para Windar en muchas localidades asturianas, no solo en Avilés y Gijón. Son muchos empleos".

El impacto de la paralización y/o cancelación de proyectos que afecta a Windar también tendrá repercusión en el Puerto de Avilés.

La repercusión en el puerto

El tráfico de mercancías se mide por toneladas, y en el primer semestre del año superó los 2,3 millones, el 2,2% más que en el mismo periodo de 2024. Pero en los últimos tres años existe un componente diferenciador: el incremento de las exportaciones, que ya supera la importaciones, y el valor añadido de esas mercancías. Y Windar juega un papel fundamental en ese proceso de transformación.

La comparativa interanual de los seis primeros meses de 2024 y 2025 revela un incremento de los tráficos de mercancía general del 7,43%, hasta las 674.532 toneladas. Pero venía dado por los tráficos de ArcelorMittal y de Asturiana de Zinc (Azsa), que fueron los únicos que crecieron.

Las dificultades en el sector dedicado a la construcción de parques eólicos no es nueva. Se viene gestando desde finales de 2023, aunque fue en el segundo semestre de 2024 cuando ya empezaron a saltar las alarmas.

La Autoridad Portuaria no era ajena a esa situación, de la que ahora es plenamente consciente, aunque con la esperanza de que el segundo semestre de 2026 sea de recuperación. Las fuentes consultadas señalaron que "de momento no hay previsión del impacto" que pueda tener en los muelles avilesinos la paralización del sector eólico marino.

Queda, en cualquier caso, la fabricación y expedición de los tramos de torres eólicas para parques eólicos terrestres, con lo que se confía en que este negocio permita dar aire tanto al empleo como a los tráficos en el Puerto de Avilés.n