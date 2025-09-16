Avilés se adapta a la nueva demanda de universitarios: pisos, habitaciones compartidas...

Léane Lavie es francesa. Vive a algo menos de una hora de París. Pero ahora ha trasladado su residencia a Avilés, y no por casualidad: participa en el primer curso de español que imparte en la ciudad, en el palacio de Maqua de la calle de La Cámara, el Instituto Nebrija del Español que dirige Pilar Alcover. En este curso están matriculados un total de 22 alumnos, todos franceses, que pasarán los próximos meses en Avilés. Su objetivo: aprender español en lo que llaman un "curso puente" para, después, matricularse en algún grado previsiblemente en una universidad española. Casi todos los alumnos están interesados en la rama de Ciencias de la Salud. Léane Lavie, por ejemplo, quiere ser odontóloga.

Inauguración

Ayer Pilar Alcover inauguró oficialmente el curso acompañada por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín: "Esta es la primera piedra de un proyecto que deseamos que sea muchísimo más grande, pero también es verdad que es una primera piedra que nos hace mucha ilusión y toma el testigo a un proyecto que tenía Avilés que son los cursos de español".

La previsión, según Alcover, es que los alumnos reciban las clases del primer trimestre en Maqua. "Luego veremos si continuamos aquí o si podemos tener disponible un edificio en la plaza de Álvarez Acebal que estamos pensando habilitar para los curos de español". A ese edificio –anexo del conservatorio Julián Orbón hasta hace solo unos meses– es donde la Nebrija quiere llevar temporalmente su grado de Enfermería, aún pendiente de trámites administrativos en el Principado.

Representantes del Instituto Nebrija del Español y del gobierno local, ayer, en Maqua. / Luisma Murias

Enfermería

"Tenemos la ilusión y la esperanza de que esos trámites sean rápidos pero no sabemos nada", dijo Pilar Alcover. A esto Mariví Monteserín se mostró convencida de que la Nebrija abrirá las puertas del grado de Enfermería el próximo curso en Avilés, de acuerdo a las fechas previstas.

En cuanto al curso de español, la Alcaldesa de Avilés aseguró que la ciudad "se adecua perfectamente para hacer la inmersión en la lengua porque tiene un tamaño perfecto, un casco histórico amigable".

Surf y golf

"Cada persona, cada comercio, cada restaurante (...) se puede convertir en un aliado para la inmersión en el español. Es además una ciudad muy cómoda con una actividad cultural muy intensa y actividades en el entorno muy atractivas: se puede ver un oso y bañarse en una playa en el mismo día. Así que hoy (por ayer) es el inicio de algo llamado a crecer", señaló Monteserín que resaltó la importancia de la comarca en el proyecto. No en vano el surf en Salinas ya se ha colado en la programación y Monteserín avanzó ayer que también el golf, en Corvera.

Estudiantes franceses de español, ayer, en Maqua con el Instituto Nebrija del Español. / Luisma Murias

Coleccionismo y Arte Contemporáneo

La Nebrija aterrizó este verano en Avilés con el I Curso de Coleccionismo y Arte Contemporáneo. Entonces participaron más de sesenta personas. A este le sigue ahora el de español para extranjeros que supone un curso completo; es decir, los alumnos deben hacer frente a estancias de al menos ocho meses en la ciudad. Y, de cumplirse las previsiones, el próximo curso la Nebrija también debería comenzar a impartir en la ciudad el grado de Enfermería. A esto se suman los estudiantes que cada vez más llegan a Avilés bien atraídos por la Escuela Superior de Arte bien por distintas ramas de Formación Profesional. Y todo ello obliga a la ciudad a readaptarse y planear nuevos huecos para hospedar a los universitarios.

Los 22 franceses que ya estudian español en Avilés ocupan, en su mayoría, pisos en la ciudad, según señaló la directora del curso, Pilar Alcover, que ayer advirtió durante su discurso en Maqua:«Esto va a crecer y va a ser algo grande también para Avilés porque vendrán muchos residentes internacionales».

Proyectos

En la ciudad todavía no existen residencias de estudiantes. Sí están en marcha proyectos que podrían asemejarse a estos complejos para universitarios o trabajadores en desplazamientos de corta y media estancia en la Plaza de España –edificio de Precios Únicos y una casona próxima–, en Carlos Lobo o el café Colón, ya en rehabilitación en el parque del Muelle.

En cuanto a los pisos que se ofrecen por temporada o por habitaciones los precios están al alza:por habitación se piden entre 350 y 400 euros de media, casi doscientos más que hace una década. n