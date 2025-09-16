El Ayuntamiento de Corvera concluye el asfaltado de la urbanización Las Vinadas, en Los Campos

El Ayuntamiento de Corvera ha finalizado las obras de asfaltado de la urbanización de Las Vinadas, en Los Campos, dentro del plan de mejora de la seguridad vial y calidad de las infraestructuras. En concreto, se realizaron labores de fresado de las zonas deterioradas y extensión de una rodadura de cinco centímetros nivelada y compactado. En total, se han intervenido 2.070 metros cuadrados. La inversión ronda los 92.000 euros e incluye, además de Las Vinadas, La Rozona (también en Los Campos) y la calle Severo Ochoa de Las Vegas. Las labores continuarán con el pintado de marcas viales e instalación de señalización vertical.

La finalidad del asfaltado de Las Vinadas ha sido el renovar por completo un firme que se encontraba en mal estado. Esta primera actuación ya ha terminado los trabajos de asfaltado, que han consistido en el fresado de las zonas deterioradas y la posterior extensión de una capa de rodadura de cinco centímetros, nivelada y compactada. Se ha completado con el riego de adherencia y con la posterior retirada de material sobrante a un vertedero autorizado En total, la superficie de intervención en Las Vinadas alcanza los 2.070 metros cuadrados.

“Con estas actuaciones, reafirmamos nuestro compromiso con la mejora de la seguridad viaria y la modernización de las infraestructuras locales. La intervención en Las Vinadas, así como las previstas en Las Vegas y La Rozona, responden a nuestro compromiso con los residentes de la zona con los que acordamos estas actuaciones dando respuesta a las necesidades de mejora que nos habían trasladado" señaló el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que añadió que este plan de asfaltados "supone una mejora en la calidad de la circulación y la seguridad de conductores y peatones". Además, añadió que "también contribuye a la puesta en valor del espacio público". "Con este plan damos un paso más en la mejora de la red viaria municipal, ofreciendo a la ciudadanía infraestructuras más seguras, modernas y adaptadas a las exigencias actuales”.