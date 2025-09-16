Corvera se embarca en la Semana Europea por la movilidad

Corvera se embarca en la Semana Europea de la Movilidad hasta el próximo domingo. El gobierno local focalizará en los escolares de último curso de Primaria de los colegios públicos del concejo el grueso de actividades encaminadas a fortalecer los objetivos de esta campaña, bajo el lema "Movilidad para todas las personas" animando a impulsar iniciativas que compaginen "¡Combina y muévete!".

La Semana Europea de la Movilidad en Corvera dará comienzo este martes con alumnado de sexto curso del Colegio de Cancienes, a partir de las 09.30 horas, con una sesión de cuentacuentos, para posteriormente realizar una mesa creativa de la que saldrá el cartel de la jornada de Corvera sin coche. Desde las 10.30 es el Colegio Los Campos acoge un nuevo cuentacuentos y una mesa creativa de la que saldrá la mascota "Corvera sin mi coche". Mañana, miércoles, el alumnado de sexto del Colegio de Las Vegas tendrá cuentacuentos y mesa creativa, de la que saldrá el manifiesto de la jornada sin coches. De esta manera se llegará al 22 de septiembre, lunes, "Día Sin Coches", con la convocatoria en la calle Rubén Darío, a la altura del Colegio Público Las Vegas, en la que se va a cortar al tráfico desde las 09.00 hasta las 14.00 horas, y dar lectura al manifiesto elaborado por los alumnos de sexto de Primaria.

"Este año la Comisión Europea busca garantizar que toda la ciudadanía, sin importar su nivel de ingresos, ubicación, género o capacidades, puedan acceder a un transporte sostenible y eficiente. Nos invita a reflexionar sobre cómo diseñar una sociedad donde los servicios de transporte sean accesibles, asequibles, inclusivos y seguros para todos", señaló la concejala de Desarrollo Local, Rocío Martínez. En este sentido, el gobierno local alcanzó recientemente un acuerdo con las cooperativas de taxis del concejo para garantizar la existencia de, al menos, una licencia de taxi adaptado, "en cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad", aseveró la edil.

La programación

Los escolares de Cancienes, Los Campos y Las Vegas participarán en actividades creativas para el diseño de lamascota y el manifiesto de esta Semana de la Movilidad. El día sin coches, el próximo 22 de septiembre, se cortará al tráfico un tramo de la calle Rubén Darío, cerca del Colegio Las Vegas, donde se dará lectura al manifiesto preparado por los escolares del concejo.