Detenido en Avilés con una rueda pinchada un conductor ebrio y drogado

El pasado fin de semana fue activo en la deteccíón de automovilistas en las carreteras de la comarca bajo los efectos del alcohol. La primra intevención fue el sábado, a las 20.05 horas, cuando se detuvo por un delito contra la seguridad vial a un vecino de Castrillón de 47 años, por conducir un turismo bajo los efectos de alcohol y drogas. Arrojó sendos resultados positivos, tanto a las pruebas de alcoholemia, con mediciones de 0,96 y 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, y fue detectada la presencia de cocaína en su organismo. La intervención tuvo origen en el comunicado recibido en la sala del 092 informando de un turismo que circulaba procedente de Trasona con una rueda pinchada y con daños en el retrovisor del mismo lado. El inmediato despliegue de dotaciones efectuado permitió localizar al conductor investigado, que se encontraba circulando con el vehículo en cuestión por la Avenida de los Telares, con indicios evidentes de encontrarse bajo los efectos de las drogas.