El éxito de la temporada teatral en Avilés: el Niemeyer programa una tercera función de '1936'

El Auditorio del Centro Niemeyer acogerá el viernes 21 de noviembre, a las 18.00 horas, una tercera función de '1936'', tras agotarse las entradas previstas para las funciones del sábado y el domingo.

La obra, con texto de Albert Boronat, Juan Cavestany, Andrés Lima y Juan Mayorga, dramaturgia de Albert Boronat y Andrés Lima y dirección de Andrés Lima, llegará al centro cultural avilesino tras su reposición en la Sala Grande del Teatro Valle-Inclán del 12 de septiembre al 12 de octubre, en la que el Centro Dramático cuenta y canta el shock que significó para España el golpe de estado militar del 18 de julio de 1936.

Las entradas de esta nueva función se pueden adquirir ya, tanto en la Taquilla como a través de la web oficial del Centro Niemeyer y en la plataforma de venta online Unientradas.

Este nuevo trimestre de programación teatral en Avilés contará con tres estrenos absolutos ‘Yo sólo quiero irme a Francia’, con María Galiana; ‘El hijo de la cómica’, de José Sacristán; y Las amistades peligrosas’, con Pilar Castro y Roberto Enríquez; y una gran y variada oferta para los cuatro escenarios de la ciudad (el Teatro Palacio Valdés, el Auditorio y la Sala Club del Centro Niemeyer, y el Auditorio de la Casa de Cultura), tal y como señalaron en la presentación la concejala de Cultura de Avilés, Yolanda Alonso, y el director general del Centro Niemeyer, Carlos Cuadros.