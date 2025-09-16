El Hospital de día oncológico ganará el espacio que ha dejado libre el archivo

El Hospital Universitario San Agustín cumplirá medio siglo dentro unos meses. Y algunas instalaciones han quedado obsoletas. Si bien el complejo sanitario avilesino tiene poco margen de crecimiento a nivel arquitectónico sí tiene la posibilidad de reaprovechar los huecos libres que ha dejado el papel. A esos espacios resultantes del traslado, depósito, custodia y gestión de la documentación clínica y administrativa del área sanitaria avilesina, la dirección del San Agustín plantea llevar el Hospital de día oncohematológico y también la Farmacia robotizada, según afirmaron desde la consejería de Salud. Todo hace indicar que la Farmacia funcionará con distribuidores automatizados. Y que oncología crecerá y mejorará su espacio actual que, en la zona de consultas, se reduce a tres despachos, una pequeña sala de espera y un mostrador. En el hospital de día de oncología es donde se ofrecen la mayoría de los tratamientos para hacer frente a un cáncer.

El San Agustín encargó ya en febrero a un equipo de arquitectos por contrato menor la redacción de un plan de reordenación de espacios. "Con la elaboración de un documento de reordenación de espacios del hospital se pretende dotar a la gerencia de un documento de planificación estratégica a corto y medio plazo para la propuesta a la dirección del Sespa (Servicio de Salud del Principado) y a la consejería de Salud de la adecuación de espacios de una manera ordenada y con el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles", según constaba la justificación del contrato, que rondaba los 18.000 con impuestos incluidos.

El San Agustín también adjudicó en aproximadamente medio millón de euros el traslado y depósito de los expedientes en papel. El objetivo: ganar espacio tanto en el complejo sanitario como en los consultorios, según explicaron en su momento desde Salud. Ahora, según avanzaron desde la Consejería, todo hace indicar que la ampliación beneficiará al servicio de Oncología y Farmacia hospitalaria en respuesta a dos viejas demandas.

Otros espacios también llamados a crecer: Microbiología, Rehabilitación, quirófanos, urgencias... El gran reto final, en el marco de la nueva reordenación sanitaria territorial de Asturias, es convertir al ya veterano San Agustín en Hospital de Alta Complejidad.