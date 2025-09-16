La plantilla de Saint Gobain rechaza la anunciada bajada salarial

Los miembros del comité de empresa de Saint Gobain han dejado claro en una reunión con la multinacional que rechazan cualquier tipo de bajada salarial o pérdidas de derechos sociales en su centro de trabajo. También han trasladado "con firmeza" que cualquier negociación entre empresa y trabajadores ha de realizarse en el marco de un convenio colectivo, como señalaron desde USO. Es lo que ha trascendido de la reunión mantenida entre las partes y que viene a reforzar lo trasladado por las centrales sindicales en las últimas semanas. Según manifestaron los sindicatos, la empresa convocará una nueva reunión de manera oficial para reflejar en un acta los posicionamientos tanto de los representantes de los trabajadores como de la propia Saint Gobain.

El sindicato USO se sumó a las reivindicaciones en defensa del salario de los trabajadores de la fábrica y trasladó a sus afiliados la "unidad y el apoyo, que son la mejor garantía para defender lo que entre todos hemos conquistado". La multinacional planteó hace semanas una bajada de salarios por un 20 % para así facilitar que la dirección mundial de la compañía diera el visto bueno a la gran inversión que espera la fábrica de Avilés: el nuevo horno-float. Así las cosas, las partes negocian esa posibilidad pero, por el momento, los trabajadores tienen clara su postura, no rotundo a tocar los salarios.