Primera operación de Marítima Junquera en el muelle de Arcelor en Avilés: más de 200 bobinas de la acería con destino a Portugal

Un total de 228 bobinas galvanizadas y en caliente fabricadas por ArcelorMittal en su planta de Avilés se han convertido este martes en la primera carga (3.598 toneladas) del “MV Sueve” en el Puerto de Avilés, de donde partirá esta misma tarde con destino a los puertos portugueses de Aveiro y Setúbal.

La maniobra en el recientemente amadrinado buque de Navinorte, filial del Grupo Junquera Marítima, ha sido operada por ALGEPOSA y ha contado con la presencia de Pablo Campos-Ansó Fernández, director ejecutivo de G. Junquera Marítima; Javier Fernández Cobas, responsable de Distribución Marítima de ArcelorMittal; Ramón Muñoz-Calero García, director de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA) y Manuel Echeverría Suárez, jefe del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocio de la APA

Incremento de tráficos

Según explicó Ramón Muñoz-Calero García, director de la APA, “desde la Autoridad Portuaria aseguramos que el atraque esté disponible y accesible. Estamos encantados de recibir barcos tan modernos, tan nuevos, recién amadrinados, sobre todo en un muelle tan querido e histórico como el muelle de Arcelor en el que estamos”. A preguntas de los medios se refirió de este modo a la evolución de los tráficos portuarios en 2025: “Estamos ligeramente por encima del año pasado, que es lo que tenemos previsto en nuestro en nuestro Plan de Empresa. Concretamente, los tráficos de Arcelor están ayudando y están siendo de los que más incremento están teniendo en este en este año, en especial la bobina que precisamente estamos viendo hoy cómo se carga. La previsión es que en esta terminal cerremos el año con unas 800.000 toneladas y que el Puerto acabe el año con un crecimiento en torno al 2%, cerca de los 4,7 millones de toneladas sumando los graneles sólidos, los líquidos y la mercancía general. Estamos viviendo un momento de incertidumbre a nivel internacional y hay tráficos que están sufriendo algo más y otros que se incrementan como la bobina de Arcelor, los carbones o el zinc, que el año pasado había sufrido una bajada en la exportación”.

Hito en la operativa portuaria

El director ejecutivo de Grupo Junquera Marítima, Pablo Campos-Ansó Fernández, señaló que “estamos muy contentos por la construcción de este nuevo buque de carga general. Hacía 18 años que no hacíamos una nueva construcción, así que supone un hito importante para la compañía que recupera la flota de cuatro buques mercantes de carga general con la ambición de seguir creciendo y mejorando nuestras capacidades como armadores para prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Un barco nunca puede estar parado, así que estamos muy contentos de haber celebrado la semana pasada en el puerto de Gijón su amadrinamiento y estar ya hoy martes cargando en Avilés para un gran cliente como ArcelorMittal: da gusto estrenar así el barco y esperamos poder seguir haciéndolo”.

Por su parte, el responsable de Distribución Marítima de ArcelorMittal, Javier Fernández Cobas, ofreció los siguientes detalles: “Normalmente, este tipo de barcos de unas 3.500 toneladas solemos hacerlo en 8 horas de carga y este barco va a acabar seguramente en día de hoy. Este año, igual que el año pasado, en el puerto de Avilés llevamos una expedición importante y el objetivo para el año 2025 es de unas 800.000 toneladas de productos siderúrgicos”.