Ruth Palacio: "Lo prescindible en Primaria ocupa tiempo de asistencia"

La doctora Ruth Palacio, actual directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área III, definió ayer, apoyándose en una exploración a través de la Inteligencia Artificial, el significado para el común de los mortales de la Atención Primaria: puerta de entrada, filtro y muro de contención, indicó sobre un sistema que después fue analizando al detalle y que solo en el área sanitaria de Avilés atiende a 140.000 personas, con 95 cupos de familia y una media de 1.200 pacientes por médico de familia, con 40 citados cada jornada. Esa definición como muro de contención fue la primera creencia que trató de desmontar la facultativa.

"Ha hecho un poco de daño porque somos un muro, pero protegiendo al paciente y poniendo a cada uno donde tiene que estar". A su modo de ver, lo que realmente define a la Atención Primaria es su accesibilidad ("un 95% de los centros de salud están a menos de 15 minutos del domicilio y el hospital, a no más de media hora", señaló), su desarrollo integral, en todas las esferas de la persona, además del trabajo de manera coordinada y de forma "longitudinal". En este sentido explicó que los agentes del sistema de Atención Primaria pueden llegar a disminuir la mortalidad un 30%, las hospitalizaciones un 28% y la asistencia a Urgencias, un 25%. "Eso se logra por tener al mismo médico durante 15 años", abundó. Y la clave de todo eso, explicitó, tiene que ver con que "prescribimos algo que es muy barato, la salud y que no lleguemos a enfermar o que, de hacerlo, sea en la mejor condición".

La doctora Palacio, actual directora de Atención Sanitaria y Salud Pública del área III, se licenció en Medicina en la Universidad de Oviedo (2001) y es médica Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. En este tiempo ha sido médico de familia con nombramiento sustituto, eventual e interina en todos los centros de salud del área III, hasta que en marzo de 2024 , la nombraron directora de Atención Sanitaria y Salud Pública. De esa experiencia, argumentó, que la queja no es la ingente labor silenciosa de revisar informes antes de la cita con el paciente, sino que "la Atención Primaria se usa para todo y lo prescindible ocupa un tiempo que no es de asistencia".

Sobre las quejas acerca de las esperas para una consulta con el médico de familia defendió que lo lógico son 2-3 días porque "antes se iba menos al médico y también había más médicos. Además ha aparecido la atención telefónica" y las "agendas, más que interminables, ya no son acotables". A su juicio, "el reto para suplir la falta de profesionales son nuevas ideas". Para Palacio, "la Atención Primaria es el futuro del sistema sanitario: es un eje que lo coordina todo y se centra en el paciente", finalizó.

Al inicio del acto se hizo entrega de los premios del I Certamen de relatos cortos "Las personas y la salud" en el que resultaron vencedoras, Paula Carballeira, primera con el relato "El corazón de otros" y María Ángeles Pola, segunda, con el relato "Iván". Tanto Javier Claros como María Jesús Rosell, como implicados en esta iniciativa, entre otros compañeros de la asociación de jubilados del área III, destacaron la calidad de los 58 relatos recibidos en esta edición, dando por seguro que habrá nuevas convocatorias. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, les felicitó por la iniciativa en una ciudad cuyo "principal patrimonio son las personas y Avilés está trabajando con ese foco en las personas y en el desarrollo de un modelo comunitario", dijo.