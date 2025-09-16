Cuando el sufrimiento se hace arte: el avilesino que está presente en una exposición internacional en Italia

La Feria Internacional de Arte de Venecia, una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes y prestigiosas del mundo, contará con presencia avilesina este año. El artista Fernando Viñolo, con una línea argumental de trabajo basada en el reconocimiento del sufrimiento humano producido por la injusticia y la frustración, estará en la próxima edición.

La obra de Viñolo, formado en la Escuela de Artes y Oficios de Avilés y en la Escuela de Arte de Oviedo, la integran fundamentalmente acrílicos sobre lienzo, bases de madera, soportes de acero, arcilla polimérica , escultura de cartón, papel y acabados con textura de tela. Y aunque sus obras parten de un universo figurativo, llega a rozar el surrealismo en muchas de sus creaciones. "Vino todo muy rodado", explica. Primero presentó uno de sus proyectos a SingularArt, con sede en París, que exhibe y vende obra de artistas contemporáneos. Le explicaron que seleccionaban solo un cinco por mil de todo lo que recibían. A raíz del interés de los responsables de SingularArt fue ganando en visibilidad hasta que le llegó la oportunidad de Venecia. "Estoy muy expectante a ver qué pasa en la feria", reconocía ayer en pleno viaje hacia el que en otro tiempo era un destino soñado.

En la obra del avilesino que se verá en Venecia hay inspiración en la guerra civil y también en la guerra de Gaza a través de la imagen de la violencia ejercida sobre un niño. "Creo que está es una gran oportunidad para mí", subraya Viñolo ante esta etapa que se presenta. "Solo con que se hayan fijado en mí ya son palabras mayores", continúa en su reflexión.

Su compromiso con una línea argumental relacionada con el sufrimiento humano derivado de la injusticia junto a la frustración que nosotros mismos provocamos a nuestros semejantes le ha llevado a explorar un universo figurativo que roza el cubismo en algunas de sus creaciones . "Es mi primer proyecto internacional", repite el feliz artista avilesino al otro lado del teléfono.