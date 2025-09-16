La Universidad de Oviedo y la de Granada se unen en curso sobre cine y justicia social

La cátedra de Cine de Avilés inaugurará su nuevo curso con las Jornadas 'Pantalla 2030, Cine, ODS y Universidad', que son fruto de una colaboración entre cátedras de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Granada.

Estas jornadas, que tendrán lugar en el Centro de Servicios Universitarios con entrada libre hasta completar aforo, buscan explorar el papel del cine como agente de reflexión y cambio en relación con la sostenibilidad y la justicia social.

Las Jornadas se inaugurarán el próximo jueves, 18 de septiembre, a las 19:00 horas, con un encuentro con Montse Ogalla, consultora green, que hablará del rol de su oficio en la actual industria.

El viernes, 19 de septiembre, a las 18:00 horas, están programadas mesas redondas con María José Pérez, de la empresa Ecometraje, y de Bilal Lebou, de Modexpor, para abordar temas de sostenibilidad en rodajes y eventos y de justicia social.

La mesa la completarán Antonio Miguel Arenas, como director del Festival Jóvenes Realizadores de Granada, y Enrique Meléndez, director de la cátedra de Cine de Avilés.