La Universidad de Oviedo y la de Granada se unen en curso sobre cine y justicia social
La Cátedra orientada al sector cinematográfico inicia su actividad este jueves en Avilés con un encuentro con Montse Ogalla
C. G.
La cátedra de Cine de Avilés inaugurará su nuevo curso con las Jornadas 'Pantalla 2030, Cine, ODS y Universidad', que son fruto de una colaboración entre cátedras de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Granada.
Estas jornadas, que tendrán lugar en el Centro de Servicios Universitarios con entrada libre hasta completar aforo, buscan explorar el papel del cine como agente de reflexión y cambio en relación con la sostenibilidad y la justicia social.
Las Jornadas se inaugurarán el próximo jueves, 18 de septiembre, a las 19:00 horas, con un encuentro con Montse Ogalla, consultora green, que hablará del rol de su oficio en la actual industria.
El viernes, 19 de septiembre, a las 18:00 horas, están programadas mesas redondas con María José Pérez, de la empresa Ecometraje, y de Bilal Lebou, de Modexpor, para abordar temas de sostenibilidad en rodajes y eventos y de justicia social.
La mesa la completarán Antonio Miguel Arenas, como director del Festival Jóvenes Realizadores de Granada, y Enrique Meléndez, director de la cátedra de Cine de Avilés.
