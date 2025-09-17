Arcelor urge a Europa medidas para hacer frente a la crisis del acero

ArcelorMittal urge medidas a la Unión Europea para solucionar la situación del mercado del acero con el fin de dar soluciones a la incertidumbre y debilidad actual. Según apuntó Alberto Carrero, director de Comunicación de la compañía, la UE debe dar soluciones a una crisis que tildó de "seria" y que está relacionada, detalló, con las importaciones extracomunitarias de acero que están exentos de abonar las tasas por las emisiones de dióxido de carbono que sí pagan los productores del viejo continente. A esas cuestiones, abundó Carrero, se suman otros factores energéticos. "Cada vez será más difícil competir con ese acero que viene de fuera si la Unión Europea no interviene y no protege a los productores comunitarios", señaló no sin antes enfatizar que los principales competidores europeos en materia de acero son asiáticos, principalmente, China, Turquía, India, Vietnam y Corea. "Estamos en desventaja", añadió para señalar a renglón seguido que la situación actual "no es sostenible". "Estamos viendo ya cierres de hornos altos en Europa de otros productores, no solamente Arcelor, si la situación sigue así va a ser muy difícil mantener la configuración industrial: los hornos altos, todas las instalaciones funcionando de momento, pero la situación a corto plazo no se ve que vaya a mejorar, y lo que se está pidiendo efectivamente es que se intervenga y que se tomen medidas urgentes".

Por la izquierda, Manuel Echeverría, Javier Fernández, Pablo Campos-Ansó y Ramón Muñoz-Calero, ayer, ante el nuevo barco, que partió ayer de Avilés con destino a Portugal.

Primer viaje del "Sueve"

Carrero expresó la "difícil situación" del acero y de Arcelor en pleno muelle de la multinacional siderúrgica, mientras se cargaban un total de 228 bobinas galvanizadas y otras laminadas en caliente rumbo a los puertos de Setúbal y Aveiro, en Portugal, donde se emplearán para realizar estructuras de acero en el ámbito industrial. Las grúas cargaban las piezas en el mercante "Sueve", de Junquera Marítima, que suponen algo menos de 3.500 toneladas. Se trata del primer viaje del mercante asturiano, que fue amadrinado el pasado día 11 en el puerto del Musel. "Estamos muy contentos: cargar en Avilés para un gran cliente como Arcelor... da gusto estrenar así el barco. El mercado se está recuperando ahora después de uno de los peores veranos de la última década", detalló Pablo Campos-Ansó Fernández, director ejecutivo del grupo Marítima Junquera, sobre la nueva embarcación de su compañía después de dieciocho años.

El director de la Autoridad Portuaria, Ramón Muñoz-Calero, celebró que el Puerto "reciba barcos tan modernos y tan nuevos" para sus operaciones. Por su parte, Javier Fernández Cobas, que es el responsable de Distribución Marítima de Arcelor Mittal, destacó los tráficos de su compañía en Avilés, que suman 8.000 toneladas de productos este año "que está bastante bien y pese a que el mercado sigue estando débil". Alberto Carrero agregó: "Estamos viendo que la demanda no tira, que los precios son muy bajos porque tenemos que competir con acero de fuera que tiene unos costes de fabricación muchísimo menores, todo eso impacta en los resultados, habrá que esperar a final de año a ver cómo resulta, pero va a ser un año bastante complicado para la compañía", concluyó.