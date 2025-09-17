Avilés se queda sin pisos de alquiler en su estreno como ciudad universitaria: "Los que están a precio se venden en horas"

Avilés comienza a recibir a sus primeros estudiantes universitarios –esta semana se inauguró el primer curso del Instituto Nebrija del Español con 22 alumnos franceses–, pero el estreno académico coincide con un mercado inmobiliario marcado por la falta de pisos de alquiler. La ciudad, además, carece de tradición en este tipo de arrendamientos. Nada que ver con Salamanca, Bilbao, Santiago de Compostela o Madrid, donde es frecuente en casi cualquier sitio, desde un comercio a un restaurante, encontrar anuncios de pisos en alquiler por temporadas para jóvenes estudiantes.

"Esto es una cosa nueva. En Avilés nunca se trabajó este tipo de alquileres. Pero tampoco nunca se había trabajado el alquiler vacacional y ahora estamos donde estamos. El mayor problema para los estudiantes de la Nebrija, y cualquier otra persona que busque alquiler en Avilés, es que no hay pisos, nada de nada, y no sabemos cómo se va a solucionar este problema", afirma una responsable de una inmobiliaria de la ciudad.

Un colega ya veterano en estos lances que acaba de alquilar dos viviendas en Avilés a alumnos de la Universidad Nebrija para este curso escolar coincide: "Da igual que los posibles inquilinos vengan de la Nebrija que de China: no hay pisos para alquilar". Calcula que actualmente en Avilés existen unos veinte "pisos flotantes", como se refiere a los ocupados por temporadas por estudiantes, profesores, trabajadores de media estancia... Y, a mayor demanda, más precio.

Ventas

También escasean, coinciden los expertos, las viviendas en venta en Avilés. Las que hay "vuelan". Un dato extraído del Ministerio de Vivienda: en el primer trimestre de este año, en Avilés se han realizado 358 transacciones inmobiliarias, casi un veinte por ciento más que en el primer trimestre de 2024. Son cifras próximas a las registradas en 2005 (360 transacciones en un trimestre), 2006 (439) o 2008 (326), justo antes de que explotara la llamada entonces "burbuja inmobiliaria". Otro dato, en este caso facilitado por los gestores inmobiliarios de Avilés: "Las viviendas que están a precio se venden en cuestión de horas, unos días como máximo", dice una profesional del sector. Un compañero precisa: "La rareza es que antes alguien compraba un piso y se deshacía del antiguo, ahora ocurre menos. Otro factor a tener en cuenta es que en estos momentos hay hipotecas más económicas que alquileres".

Compradores

"Hay inversores, algunos extranjeros, que compran pensando en un Avilés turístico. También hay personas de Madrid, por ejemplo, que tienen la posibilidad de teletrabajar y viven aquí con sueldos de Madrid, lo que les favorece económicamente", explican.

Con todo, encontrar vivienda libre en Avilés es una "asignatura hueso". Los alquileres de corta estancia los buscan ahora, y como novedad, jóvenes estudiantes de la Nebrija, Universidad que comienza a dar sus primeros pasos en Avilés. También de la Escuela de Arte y de Formación Profesional. Asimismo hay demanda por parte de docentes desplazados a Avilés, profesionales sanitarios y trabajadores de empresa, desde viajantes a ejecutivos. Si bien en Avilés hay varios proyectos de residencia de estudiantes y "coliving" no hay, por ahora, ningún equipamiento de este tipo abierto al público.

Proyectos

Hay planes ya conocidos en El Parche –el nuevo hospedaje tendrá 25 habitaciones, 22 de ellas dobles y tres dobles, destinado "a estancias medias y largas", tal y como explicaron sus promotores, el grupo Triangular Capital– o el del café Colón –tendrá apartamentos para corta y media estancia–. Y se suman firmas como Asteria que ofrecen una " cuidada selección de activos disponibles para adquirir" y que incluyen en su listado un bloque de edificios en la calle La Libertad con el siguiente "gancho": "Tenemos una propuesta comercial para convertir el edificio en una residencia de estudiantes / coliving, dada su alta demanda en la zona, especialmente por su cercanía a la nueva Universidad de Enfermería.

El proyecto plantea una distribución funcional de las plantas, con espacios destinados a habitaciones, baños, cocina común y áreas comunes que cumplen con los requisitos legales de tamaño y confort. Además, se contempla la incorporación de servicios complementarios en la planta baja, como lavandería, vending, gimnasio e incluso un cine, lo que podría aumentar significativamente la rentabilidad del inmueble". La inversión total para este proyecto de residencia de estudiantes se estima, de acuerdo al anuncio, en 1.200.000 euros, incluido el precio del edificio, con una rentabilidad estimada del 18 %.