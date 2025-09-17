Baloncesto y una gala para cuidar la salud mental

La Hermandad de la Santa Cruz promoverá en los próximos días dos iniciativas solidarias con Afesa, que es la asociación de familiares y personas con enfermedad mental de Asturias. «El lema es ‘Abre tu mente a la salud mental’ y se trata, precisamente, de eso, de dar visibilidad a las enfermedades mentales y al cuidado de la salud mental», señala Iván Álvarez Heres, presidente del colectivo organizador. La primera de las iniciativas será un torneo de baloncesto «Canastas solidarias», que se desarrollará el sábado 20 en el complejo deportivo del Quirinal con cinco equipos, tres de la comarca avilesina (Atlética Avilesina, Adba Sanfer y Castrillón) y dos de Gijón, que disputarán partidos desde las 10.00 a las 20.00 horas. La segunda propuesta es la gala solidaria del próximo día 27, que se desarrollará en un local de Galiana con 180 personas. «Ya no quedan plazas, tenemos lista de espera aún así las personas que quieran colaborar con Afesa podrán hacerlo a través de una fila 0», detalló Álvarez Heres. La gala contará con cena, música y rifa de regalos.

Ana Castro y Pepa Rodríguez, de Afesa, celebraron la iniciativa de la Hermandad de la Santa Cruz y destacaron la importancia del cuidado de la salud mental, «acabar con el estigma y dar visibilidad». «La recaudación la emplearemos en organizar actividades y talleres para seguir ayudando», añadió Rodríguez. n