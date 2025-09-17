"Cautela" en la oposición de Corvera tras la tercera salida a subasta de los terrenos de la ciudad deportiva

A favor de proyectos que incentiven la inversión en Corvera y "cautela". Así podría resumirse la postura de los grupos de la oposición tras la salida a subasta de los terrenos donde se ubicará la futura Ciudad Deportiva del Real Avilés. Tanto PP como IU y Vox valoraron positivamente que el proyecto volviese a rodar tras dos "parones" que obligaron a retrasar la adquisición de los terrenos, tasados en 2,1 millones de euros.

El portavoz de los populares, Alejandro Méndez, declaró que su formación mantiene "la misma postura que durante todo el procedimiento". En ese sentido, se mostró a favor "de cualquier proyecto económico o empresarial cree puestos de trabajo y mejore la imagen de Corvera". Sin embargo, el edil popular aclaró que se debe mantener la "cautela y precaución que implica un proyecto de este calibre", y señaló el "historial que por desgracia lleva hasta ahora".

Misma postura mantuvo Diana García, portavoz de Vox, la cual mostró también su apoyo "a toda iniciativa que impulse la inversión y genere puestos de trabajo", aunque matizó: "Lo queremos ver con cautela después de los dos parones que hemos vivido". Por ello, la edil esperará a la próxima comisión de urbanismo para tener conocimiento del proyecto: "Es bienvenido porque traerá mucho movimiento a Corvera", abundó.

Marisa Rodríguez, portavoz de IU, celebró que los terrenos hayan vuelto a salir a subasta, aunque, por el momento, "veremos en qué vuelve a quedar". A la espera de acontecimientos, Rodríguez quiso poner el foco en la construcción de la pista de atletismo, una instalación reclamada por la población corverana y que IU apuesta por sacar adelante. "En caso de que no salga la Ciudad Deportiva, esperamos que no se retrase la construcción de la pista. Hay dinero para comenzar el proyecto", concluyó.