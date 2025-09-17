El chef José Andrés, con las Jornadas del Cómic de Avilés

El chef mierense José Andrés, fundador de Central World Kitchen y uno de los cocineros más reconocidos del mundo, estuvo este pasado fin de semana en Avilés acompañando a los organizadores de las Jornadas Internacionales del Cómic "Villa de Avilés", un evento en torno a la historieta que se celebra anualmente desde hace treinta, todos los meses de septiembre, en la ciudad. Coincidiendo con esta efeméride, el chef asturiano (en la imagen, flanqueado por Javier Rodríguez, premio "Eisner" a la mejor miniserie del año en la Comic-con de San Diego y el guionista Deniz Camp, con quienes en la plaza de Alvarez Acebal) compartió con los presentes en el salón avilesino su afición por el mundo de la historieta. En días pasados, José Andrés también recaló en varios establecimientos de hostelería de la comarca y del vecino concejo de Gijón.