El chef José Andrés, con las Jornadas del Cómic de Avilés
El chef mierense José Andrés, fundador de Central World Kitchen y uno de los cocineros más reconocidos del mundo, estuvo este pasado fin de semana en Avilés acompañando a los organizadores de las Jornadas Internacionales del Cómic "Villa de Avilés", un evento en torno a la historieta que se celebra anualmente desde hace treinta, todos los meses de septiembre, en la ciudad. Coincidiendo con esta efeméride, el chef asturiano (en la imagen, flanqueado por Javier Rodríguez, premio "Eisner" a la mejor miniserie del año en la Comic-con de San Diego y el guionista Deniz Camp, con quienes en la plaza de Alvarez Acebal) compartió con los presentes en el salón avilesino su afición por el mundo de la historieta. En días pasados, José Andrés también recaló en varios establecimientos de hostelería de la comarca y del vecino concejo de Gijón.
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores
- La razón por la que rehabilitar el café Colón costará el doble del presupuesto inicial
- Temor en las auxiliares por el impacto de la falta de proyectos en Windar
- ¿Es un comentario de chigre', pregunta el PP al PSOE por calificar los despidos de Windar de 'situación coyuntural
- Luanco crece: nuevo proyecto residencial con 75 viviendas en Peroño
- La planta de Windar en la antigua Alcoa, en el aire por falta de proyectos
- Avilés apura el suelo edificable: estas son las zonas (en el corazón de la ciudad) con nuevas promociones
- Corvera rinde honores a sus vecinos ejemplares: 'Os vemos con orgullo