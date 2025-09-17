Diversos e iguales sin salir de Avilés: así es el festival "DiversAvilés"

DiversAvilés es una receta de éxito con tes ingredientes básicos: cultura, diversidad e inclusión. Ayer se celebraron las primeras actividades de este festival que tomará el pulso a la ciudad hasta el próximo domingo, día 21. Fueron integrantes de Difac, colectivo formado por discapacitados físicos, los primeros en participar en DiversAvilés. Lo hicieron con una actividad doble: por un parte inauguraron arropados por Yolanda Alonso, concejala de Cultura, la exposición "15 años rodando" –Casa de Cultura, entrada libre– que recoge los textos ganadores del concurso de relatos "La discapacidad y las barreras". Están los textos de David Pérez Rodríguez, allá por 1996 alumno de Los Campos; Samuel Rodríguez López, en 1997 del San Fernando o Sergio Valcárcel, que ganó el certamen en 2010, última edición del mismo. Escribió entonces de "La biblioteca de los cinco sentidos". En Avilés los proyectos por la inclusión tienen raíces sólidas.

Integrantes de Difac y el gobierno local, ayer, con alumnos de Primaria del Marcelo Gago en la inauguración de la exposición «15 años rodando».

Difac ayer también compartió la mañana con un grupo de alumnos del colegio Marcelo Gago que asistieron a la exposición, y luego participaron en un recorrido en silla de ruedas hasta el conservatorio Julián Orbón, en La Ferrería. Entre tanto otros grupos de los CAI de Villalegre, Candás y Padre Vinjoy (Oviedo) participaron en distintas actividades por la ciudad: talleres de cerámica, rutas turísticas guiadas...

Diversos e iguales en Avilés

DiversAvilés fue más aún. Se inauguró una segunda exposición en la Factoría – "Retratando Asturias", de entrada libre– y hoy habrá una tercera: "Güela", con imágenes de Marta López igualmente en el centro cultural del Carbayedo. Hubo taller de lengua de signos y "peli". Hoy seguirá la programación con radio, fotografía, braille... Porque DiversAvilés es el sitio donde cabe todo Avilés.